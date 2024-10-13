Думаю, ми маємо справу з черговою корупційною оборудкою. Декілька років сервіс не бере комісію за купівлю військових овдп. І раптом партнером Дії стає державний банк, який починає брати мзду. Якщо мова йде про проведення транзакції, то встановіть фіксовану суму. Чи витрати банка на проведення платежу залежать від суми??? Але ж, тоді банка не отримає грошей, на які розраховувала і які "вклала" в те, щоб стати партнером Дії. А як працювали "папєрєднікі" без комісії, у збиток?
**ка, меморандум, обмежений вибір дія-карт, що значно підвищує вірогідність зустрічі з фінмоном, тепер ще комісія за військові облігації під час війни. При владі - зграя до****обів та де****ратів.
Вроде, как VISA/MC нужно какой-то процент отстёгивать. Что не мешает некоторым банкам предлагать бесплатный для клиента P2P по картам вплоть до не ограниченных сумм. Дело тёмное. Папередники, я так понимаю, компенсировали это с остальных платежей.
Відповідь з підтримки: Комісія з оплати не надходить у Дію, її отримує банк, який забезпечує проведення платежу. Дія не є платіжною системою, і за законом не може здійснювати фінансові операції напряму. Щоб забезпечити можливість оплати, згідно з чинним законодавством, ми під’єднуємо державний банк. Зараз за конкурсною процедурою це Укргазбанк. Коли банк проводить платіжні операції поза своєю системою, він несе певні витрати. Саме ці витрати й покриває комісія. Якщо ж певний платіж здійснюється всередині вашого банку — комісія нижча, бо операція не проходить через міжнародні системи, і банк може компенсувати обслуговування свого клієнта. Державний же банк не має права працювати у збиток, тому додається комісія. Проте ми вже працюємо над тим, щоб в майбутньому до Дії було під'єднано більше державних банків. Тоді користувачі самі зможуть вибирати, через яку фінустанову здійснювати платежі. За деталями щодо комісії зверніться, будь ласка, до підтримки Укргазбанку — https://www.ukrgasbank.com/contacts