Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 19:04

Re: Ринок ОВДП

  la9 написав:Це УКРГАЗ.
https://www.ukrgasbank.com/upload/file/ ... erekaz.pdf
додаток 1

Думаю, ми маємо справу з черговою корупційною оборудкою. Декілька років сервіс не бере комісію за купівлю військових овдп. І раптом партнером Дії стає державний банк, який починає брати мзду. Якщо мова йде про проведення транзакції, то встановіть фіксовану суму. Чи витрати банка на проведення платежу залежать від суми??? Але ж, тоді банка не отримає грошей, на які розраховувала і які "вклала" в те, щоб стати партнером Дії. А як працювали "папєрєднікі" без комісії, у збиток?

**ка, меморандум, обмежений вибір дія-карт, що значно підвищує вірогідність зустрічі з фінмоном, тепер ще комісія за військові облігації під час війни. При владі - зграя до****обів та де****ратів.
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 19:38

Re: Ринок ОВДП

  la9 написав:Чи витрати банка на проведення платежу залежать від суми???

Вроде, как VISA/MC нужно какой-то процент отстёгивать. Что не мешает некоторым банкам предлагать бесплатный для клиента P2P по картам вплоть до не ограниченных сумм. Дело тёмное. Папередники, я так понимаю, компенсировали это с остальных платежей.
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 20:39

Re: Ринок ОВДП

Ну Фйодоров обіцяв по-максимуму монетизувати безнаДію. Процес пішов. Треба відбивати бабло.
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 21:34

Re: Ринок ОВДП

Відповідь з підтримки:
Комісія з оплати не надходить у Дію, її отримує банк, який забезпечує проведення платежу. Дія не є платіжною системою, і за законом не може здійснювати фінансові операції напряму. Щоб забезпечити можливість оплати, згідно з чинним законодавством, ми під’єднуємо державний банк. Зараз за конкурсною процедурою це Укргазбанк. Коли банк проводить платіжні операції поза своєю системою, він несе певні витрати. Саме ці витрати й покриває комісія. Якщо ж певний платіж здійснюється всередині вашого банку — комісія нижча, бо операція не проходить через міжнародні системи, і банк може компенсувати обслуговування свого клієнта. Державний же банк не має права працювати у збиток, тому додається комісія. Проте ми вже працюємо над тим, щоб в майбутньому до Дії було під'єднано більше державних банків. Тоді користувачі самі зможуть вибирати, через яку фінустанову здійснювати платежі. За деталями щодо комісії зверніться, будь ласка, до підтримки Укргазбанку — https://www.ukrgasbank.com/contacts
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 00:10

Взагалі, остання ставка інтерчейнджу, що фігурувала у ЗМІ була 0,7%. Не зовсім ясно, як вони планують її покрити навіть з комісією 0,2%. А до того, фактично, годували свинарник повністю за свої. Після повномасштабного вторгнення, ло речі, ставку тимчасово знижували до 0, тому попередній спонсор ніс лише витрати на процесинг, а Газ ще й має приплачувати МПС/іншим банкам. Якби вони знайшли схему, як це внести у ціну (як при оплаті у магазині), то ніхто б і не помітив, а так і у 0 не вийдуть, і лайна поїдять. Я так розумію, що PR-відділ пішов до школи і не зміг повноцінно пропрацювати питання.

UPD. Знайшов, що для ПРОСТОРу НБУ встановив ставку інтерчейнджу для МСС 6211 та 8398 на рівні 0%. Для MC інформації немає, Visa про 6211 нічого окремо не пише.
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 08:40

Re: Ринок ОВДП

https://minfin.com.ua/2025/09/11/158380870/
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 09:09

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:https://minfin.com.ua/2025/09/11/158380870/

Сообщаем, что Sense Bank не взимает комиссию за покупку ОВГЗ через Действие.

Навіщо, к***а перекладати ще й так криво?Зображення
