Кругом в інтернетах пишуть, як перевести свій папір з одної депозитарної установи в іншу, але це все ще своя папір лишиться. А як переписать папер на третю особу? Не заповіт, нічо тако - просто цивільна взаємодія між особами.
В местной валютной ветке было и про перевод. По самой процедуре писать особенно нечего: обратиться в ДУ и спросить, как у них принято оформлять такой подарок (с т.з. НКУ). Дальше возможны нюансы. Говорили, что Сенс требует нотариального оформления, что типично стоит 1% с суммы. ICU, вроде, нет. Можно и договор купли-продажи оформить, если это не подарок. По-идее, процедура такая же.
чого ви пишете цією уєбанською мовою на українському форумі?
я розумію коли ви розмовляєте, то тяжко перейти на співочу, я теж собі дозволяю кацапською мовою спілкуватися з спіромовником, який геть тяжко може "вимовити - паляниця" (умовно). Але ж писати, вибачте, вчіть мову країни де ви живете та пишіть (спілкуйтеся) нею. В побуті можете розмовляти хоть латинською - пофіг. Коли ви свої думки викладуєте в громадській площині, вибачте, уєбанська мова не повинна звучати. Від слова зовсім. P.S. І не треба тут розповідати "на каком хочу то й разгавариваю". У собе на кухні можете хоть на івриті базарити. Все інше написав вище., перечитайте хто не зрозумів.
edgar_po написав:Але ж писати, вибачте, вчіть мову країни де ви живете та пишіть (спілкуйтеся) нею
Не поверите, не знаю насчёт неизвестной мне "уєбанською мовою", но русский - это тоже язык этой страны (не путаем страну с государством). Но это даже и не важно. У форума есть свои правила, где язык не ограничен, а вот пункт "На форумі заборонені будь які прояви міжнаціональної ворожнечі" имеется. Так что всё подобное, если оно исходит не от Модератора, попахивает баном. Вы Модератор?