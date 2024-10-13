RSS
  #<1 ... 970971972973>
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 16:09

Re: Ринок ОВДП

Re: Ринок ОВДП

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Буду пока делиться с Газмясом этими 0,2%

сьогодні виплата купону, кошти зайшли на к карту UGB після 12.00 -нуль комісії
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 16:28

  prodigy написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Буду пока делиться с Газмясом этими 0,2%

сьогодні виплата купону, кошти зайшли на к карту UGB після 12.00 -нуль комісії

так виплата комісії, тож не погашення всього паперу. Шляхи виплат відрізняються.
До того ж людина пише про 0,2% при купівлі.
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 21:20

Перший раз купив ОВДП Алушта пару днів тому в ICU напряму, сьогодні купонну виплату не зарахували, хоча лист прийшов що буде зарахування. Ввечері написав в чат бот в телеграмі, той відповів звертайтесь в підтримку. Це завжди така система нарахування, коли зазвичай зараховують? Тим хто в банках купують завжди день в день зараховують, наскільки я знаю.
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 21:33

  mogicanin1986 написав:Перший раз купив ОВДП Алушта пару днів тому в ICU напряму, сьогодні купонну виплату не зарахували, хоча лист прийшов що буде зарахування. Ввечері написав в чат бот в телеграмі, той відповів звертайтесь в підтримку. Це завжди така система нарахування, коли зазвичай зараховують?

Так до конца "сегодня" даже сейчас ещё 2.5 часа. Обычно очень поздним вечером, но всё таки указанного дня, оно на счету и появляется. Раньше 21:00 я бы не ждал, а вот ближе к полуночи скорее всего нарисуется. Может и слегка позже, если у них запарка. Во всяком случае до 9-10 утра волноваться не стоит.
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 21:41

Дякую. Не хвилююсь, але не знайшов де прописані регламент зарахувань ОВДП при погашенні та при виплаті купона. Взагалі, на мій погляд малувато інформації,все на практиці вивчаю
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 22:00

  mogicanin1986 написав:Дякую. Не хвилююсь, але не знайшов де прописані регламент зарахувань ОВДП при погашенні та при виплаті купона.

А что там искать? Документы ICU можно на пальцах пересчитать. И в таком неожиданном месте, как "Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах" каждый, кто заключал договор с ICU, читал (ведь читал, раз подписывал? :wink: ) имеется чёткое:
8. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДОХОДІВ ТА ІНШИХ ВИПЛАТ ЗА ЦІННИМИ
ПАПЕРАМИ, В ТОМУ ЧИСЛІ ПРИ ПОГАШЕННІ ЦП
8.1. Виплата будь-яких доходів та інших виплат, отриманих
Депозитарною установою на ім’я Депонента за належними
Депоненту ЦП (в тому числі за результатами проведених
корпоративних операцій емітента, повернення грошових коштів
від Підсанкційного професійного учасника тощо) здійснюється
Депозитарною установою протягом 3 (трьох) робочих днів з
моменту надходження коштів на рахунок Депозитарної установи
шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок
Депонента, зазначений в анкеті Рахунку Депонента. У разі
відсутності та/або неактуальності банківських реквізитів в анкеті
Рахунку Депонента або ненадання Депонентом необхідних для
виплати документів, Депозитарна установа повідомляє Депонента
про необхідність надання таких документів та здійснює виплату
протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання необхідних
документів.
Будь-які отримані Депозитарною установою кошти, призначені
для виплат за ЦП, обліковуються на окремому грошовому
(банківському) рахунку Депозитарної установи у банку, який
відкрито виключно для забезпечення виплат доходів за ЦП,
погашення боргових ЦП та інших виплат, передбачених законом
та/або Договором, до моменту їх перерахування Депоненту
відповідно до цього Договору.
Якщо Депонентом не надано банківські реквізити та/або не
внесені зміни до анкети Рахунку, грошові кошти знаходяться на
зазначеному банківському рахунку Депозитарної установи до
моменту звернення Депонента, крім випадків, що передбачені в
підпунктах 8.1.1 та 8.1.2 Договору.
8.1.1. Кошти в національній валюті, що надійшли на користь
Депонентів - фізичних осіб, які уклали Генеральний договір про
надання інвестиційних послуг з Інвестиційною фірмою ICU (крім
коштів за ЦП, що придбані Депонентом через Додаток ДІЯ),
виплачуються таким Депонентам шляхом їх перерахування на
банківський рахунок Інвестиційної фірми ICU:
• IBAN: UA673809460000026506000005004 with «BANK
AVANGARD» JSC, bank code 380946
з метою здійснення операцій з цінними паперами відповідно до
укладеного Генерального договору про надання інвестиційних
послуг.

Согласно 8.1.1, "зачисление на баланс клиента" - это и есть "перерахування грошових коштів на банківський рахунок Депонента" на которое в 8.1 отводится три рабочих дня. Понятно, что по факту для перевода внутри Авангарда с общака ДУ на субсчёт внутри UA673809460000026506000005004 так много времени не нужно, но если так уж интересует регламент предельных сроков, то он не скрывается.

  mogicanin1986 написав:Взагалі, на мій погляд малувато інформації,все на практиці вивчаю

Фигасе маловато... IMHO, и той, что официально от ICU есть, зачитаться можно. Ну и в местной ветке форума букв не так уж мало накалякано.
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 22:47

  Navegantes написав:
  V2 написав:Мені Приват на Діюкартку не доплатив 50 грн.


З Кінто гроші йшли?
Це ті 0.5% (максимально 50 грн) комісії за нецільове (з точки зору Привату) зарахування


Приват обіцяє повернути списану комісію до 22.09.2025 р.
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 10:09

дел
Re: Ринок ОВДП

  mogicanin1986 написав:ОВДП Алушта
мені купон зайшов вчора о 12.00
  edgar_po написав:
  prodigy написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Буду пока делиться с Газмясом этими 0,2%

сьогодні виплата купону, кошти зайшли на к карту UGB після 12.00 -нуль комісії

так виплата комісії, тож не погашення всього паперу. Шляхи виплат відрізняються.
До того ж людина пише про 0,2% при купівлі.


0,2% при купівлі- це 2,1-2,2грн, ппц які великі кошти щоб про це форумі писати

для себе в UGB з'ясував що ціну купівлі за формулою вираховує брокер,
минуло разу (5серпня) коли купував нову облігацію (UA4000236624) спитав по телефону ціну -озвучила 1049,56грн, на моє питання "а чому не 1045?, чи 1047?
сказала-я так порахувала (згідно інструкції) щоб вийшла дохідність 16,35%

ви можете поставити дохідність більше-16,4 і 16,45, може і вийде по такій дохідності купити, це аукціон
, або НІ :mrgreen:
