Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 11:01

Хто знає, чи можливо в приваті змінити картку для виплат ОВДП. Я перший раз обрав універсальну, тепер постійно вона
ukr0014959
 
Повідомлень: 519
З нами з: 05.01.16
Подякував: 19 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 13:19

  ukr0014959 написав:Хто знає, чи можливо в приваті змінити картку для виплат ОВДП. Я перший раз обрав універсальну, тепер постійно вона

Так, для цього необхідно внести зміни до анкети рахунку в цінних паперах. Для цього зверніться до співробітників Департаменту з обслуговування та зберігання цінних паперів на email custodian@privatbank.ua.
У листі надайте наступні дані:
- ПІБ
- РНОКПП (ІПН)
- реквізити рахунку банківської картки у форматі IBAN, на яку бажаєте одержувати виплату
Спеціаліст Банку підготує необхідні документи та разом з інструкцією з підписання відправить вам на електронну пошту.
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1177
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2553 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 13:37

Re: Ринок ОВДП

Re: Ринок ОВДП

по можливості не продавайте овдпшки куплені через дію в укргазбанке

такої кількості паперу я до сьогодні не бачив :)
gonzo
 
Повідомлень: 369
З нами з: 05.01.17
Подякував: 23 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 14:07

  gonzo написав:по можливості не продавайте овдпшки куплені через дію в укргазбанке

такої кількості паперу я до сьогодні не бачив :)

Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво
Boundless
 
Повідомлень: 2318
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 14:51

  Boundless написав:
  gonzo написав:по можливості не продавайте овдпшки куплені через дію в укргазбанке

такої кількості паперу я до сьогодні не бачив :)

Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво

щоб просто продати овдп які купили в пару кліків в дії, треба 2 відвідування відділення, 4 дні ті підписи на величезній кількості паперу - тому якщо розглядається продаж овдп раніше строку то укргазбанк не найкращій вибір
gonzo
 
Повідомлень: 369
З нами з: 05.01.17
Подякував: 23 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 16:41

Не знав, що вони викупають овдп
Boundless
 
Повідомлень: 2318
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 16:52

  gonzo написав:
  Boundless написав:
  gonzo написав:по можливості не продавайте овдпшки куплені через дію в укргазбанке

такої кількості паперу я до сьогодні не бачив :)

Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво

щоб просто продати овдп які купили в пару кліків в дії, треба 2 відвідування відділення, 4 дні ті підписи на величезній кількості паперу - тому якщо розглядається продаж овдп раніше строку то укргазбанк не найкращій вибір

Ви ще забули додати, що продаж облігацій відбудеться лише у тому випадку якщо Укргазбанк знайде на них покупця))
asti
 
Повідомлень: 4529
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 760 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 18:50

Re: Ринок ОВДП

Re: Ринок ОВДП

  asti написав:Ви ще забули додати, що продаж облігацій відбудеться лише у тому випадку якщо Укргазбанк знайде на них покупця))


якщо ціна гарна -знайдуть...

пане(пані) gonzo,по якій ціні продали?
prodigy
 
Повідомлень: 12694
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3348 раз.
Подякували: 3347 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 19:03

  prodigy написав:
  asti написав:Ви ще забули додати, що продаж облігацій відбудеться лише у тому випадку якщо Укргазбанк знайде на них покупця))


якщо ціна гарна -знайдуть...

пане(пані) gonzo,по якій ціні продали?


авдівїку (UA4000232888) по 1044.68
gonzo
 
Повідомлень: 369
З нами з: 05.01.17
Подякував: 23 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 19:48

  gonzo написав:
  prodigy написав:
  asti написав:Ви ще забули додати, що продаж облігацій відбудеться лише у тому випадку якщо Укргазбанк знайде на них покупця))


якщо ціна гарна -знайдуть...

пане(пані) gonzo,по якій ціні продали?


авдівїку (UA4000232888) по 1044.68


я десь так і думав (1045), по такі ціні самі брокери куплять
prodigy
 
Повідомлень: 12694
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3348 раз.
Подякували: 3347 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
