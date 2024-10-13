|
Колеги, а нагадайте, ТАС, вері кард - ще дієва? Чи були "покращення"? Бо, не слідкував за ними
Райф відкрив продаж ОВДП у застосунку. Щоправда, враховуючи скажений фінмон та мін. кількість у 350 облігацій, продукт буде нішевим.
Да, покупать с неё можно. Только в тарифах пару месяцев назад добавилось:
За свои комиса пока нет. Этим, вроде, только два банка отличились.
В новому додатку Укрсиба а також в веб версії неможливо підняти ліміт на інтернет платежі на добу більше ніж на 15 тисяч, щоб заДіяти.Читав на форумі банка що для підняття ліміту треба звернутися в підтримку банку. Чи буде співробітник банку питати для чого треба підняти ліміт наприклад до 40 тисяч грн на добу, якщо питає що краще відповісти? Може хтось з таким стикався, в додатках інших банків не стикався з такою проблемою.Заздалегідь дякую.
mogicanin1986 Дзвоните на горячу лінію і підіймають на будь-яку сумму без питань.Я підняв на 200000
Доброе утро. Кредит-Днепр дает через Дию или есть нюансы?
