|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 28 вер, 2025 15:43
Navegantes написав: Алексей77 написав:
Доброе утро. Можно заменить карту ДИЯ Привата для выплаты при покупке через isu на карту Сенса ультра? Ису делает это?
Продайте в ICU Trade за день до погашення і виводьте потім куди заманеться.
За день напевно не вийде - мінімум за 3 дні...//)
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4532
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 760 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 28 вер, 2025 15:51
Чи можна заДіяти кредитні кошти Ощадбанку
-
Igor Igor
-
-
- Повідомлень: 6
- З нами з: 03.08.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 28 вер, 2025 16:45
asti написав:
Navegantes написав: Алексей77 написав:
Доброе утро. Можно заменить карту ДИЯ Привата для выплаты при покупке через isu на карту Сенса ультра? Ису делает это?
Продайте в ICU Trade за день до погашення і виводьте потім куди заманеться.
За день напевно не вийде - мінімум за 3 дні...//)
Я робив продаж через ICU Trade за день до погашення багато разів - жодних проблем
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 440
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 119 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|4020
|
|
|0
|5154
|
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
|
|3
|9258
|