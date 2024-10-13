RSS
  #<1 ... 975976977978
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 15:43

  Navegantes написав:
  Алексей77 написав:Доброе утро. Можно заменить карту ДИЯ Привата для выплаты при покупке через isu на карту Сенса ультра? Ису делает это?

Продайте в ICU Trade за день до погашення і виводьте потім куди заманеться.

За день напевно не вийде - мінімум за 3 дні...//)
1
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 15:51

Чи можна заДіяти кредитні кошти Ощадбанку
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 16:45

  asti написав:
  Navegantes написав:
  Алексей77 написав:Доброе утро. Можно заменить карту ДИЯ Привата для выплаты при покупке через isu на карту Сенса ультра? Ису делает это?

Продайте в ICU Trade за день до погашення і виводьте потім куди заманеться.

За день напевно не вийде - мінімум за 3 дні...//)


Я робив продаж через ICU Trade за день до погашення багато разів - жодних проблем
1
1
