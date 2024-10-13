Самооновлювана таблиця користувача mustbe дає 19 і 26 днів. Сам не перерраховував
Додано: Пон 29 вер, 2025 11:39
Додано: Пон 29 вер, 2025 12:06
В таблиці mustbe розрахунок виходячи з дельти на сьогодні, з кожним днем, що наближає погашення ця дельта зменьшується. За 60 днів "доля сенса" складе 11-12 днів
Додано: Пон 29 вер, 2025 14:56
Маржу Сенс (как и другие брокеры) ставит в пропорции сроку до погашения. Причём считает от номинала, а не какой-то там окупаемости (поэтому на валютных бумагах потенциальная прибыль после покупки довольно долго в минусе). Два месяца назад именно на четырёхмесячных бумагах в гривнах на одну бумагу маржа была меньше? Может быть. Была и была. Кто тогда не воспользовался моментом, тот опоздал Значит рыночные условия сейчас такие. С тем, что Сенс открыл секрет Полишинеля и стал зазывать в кредитные напрямую не связано.
