Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 11:39

  Navegantes написав:
17 днів і 24 дні, якщо бути точним


Самооновлювана таблиця користувача mustbe дає 19 і 26 днів. Сам не перерраховував
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 12:06

  Navegantes написав:
  Navegantes написав:
17 днів і 24 дні, якщо бути точним


Самооновлювана таблиця користувача mustbe дає 19 і 26 днів. Сам не перерраховував


В таблиці mustbe розрахунок виходячи з дельти на сьогодні, з кожним днем, що наближає погашення ця дельта зменьшується. За 60 днів "доля сенса" складе 11-12 днів
.
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 14:56

Re: Ринок ОВДП

  Rimlyanin1 написав:Раніше (2 місяці тому і ще раніше) ця окупність була 10-20 днів, а не 19 мінімум

Маржу Сенс (как и другие брокеры) ставит в пропорции сроку до погашения. Причём считает от номинала, а не какой-то там окупаемости (поэтому на валютных бумагах потенциальная прибыль после покупки довольно долго в минусе). Два месяца назад именно на четырёхмесячных бумагах в гривнах на одну бумагу маржа была меньше? Может быть. Была и была. Кто тогда не воспользовался моментом, тот опоздал :) Значит рыночные условия сейчас такие. С тем, что Сенс открыл секрет Полишинеля и стал зазывать в кредитные напрямую не связано.
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 09:36

Хтось уже пробува заДіювати карту Розетка?
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 10:07

Під кредитом на купівлю ОВДП мається на увазі приватовській з 55 денним терміном без відсотків?
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 10:46

  Bolt написав:Під кредитом на купівлю ОВДП мається на увазі приватовській з 55 денним терміном без відсотків?

Ох, з цими кредитами потрібно бути обережним - я скоро
усі гроші перекачаю в ОВДП - у мене загальний ліміт зараз 275000 грн, і кожного разу коли я гашуся у грейсі я одразу купую папери, бо, ну як же - тобі дають даром гроші на майже 2 місяці - як не скористатися! - а оскільки короткі папери під грейс не завжди є у продажу - я купую довгі,
а потім, щоби погасити борг продаю долари і так по колу...
Вже семизначну суму загнав таким чином у довгі папери//)
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 11:28

  asti написав:
  Bolt написав:Під кредитом на купівлю ОВДП мається на увазі приватовській з 55 денним терміном без відсотків?

Ох, з цими кредитами потрібно бути обережним - я скоро
усі гроші перекачаю в ОВДП - у мене загальний ліміт зараз 275000 грн, і кожного разу коли я гашуся у грейсі я одразу купую папери, бо, ну як же - тобі дають даром гроші на майже 2 місяці - як не скористатися! - а оскільки короткі папери під грейс не завжди є у продажу - я купую довгі,
а потім, щоби погасити борг продаю долари і так по колу...
Вже семизначну суму загнав таким чином у довгі папери//)


А продати достроково?
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 12:00

  asti написав:
  Bolt написав:Під кредитом на купівлю ОВДП мається на увазі приватовській з 55 денним терміном без відсотків?

Ох, з цими кредитами потрібно бути обережним - я скоро
усі гроші перекачаю в ОВДП - у мене загальний ліміт зараз 275000 грн, і кожного разу коли я гашуся у грейсі я одразу купую папери, бо, ну як же - тобі дають даром гроші на майже 2 місяці - як не скористатися! - а оскільки короткі папери під грейс не завжди є у продажу - я купую довгі,
а потім, щоби погасити борг продаю долари і так по колу...
Вже семизначну суму загнав таким чином у довгі папери//)

В менє є Райфайзеновска зі стоденним терміном. Але там хіба чекати коли бувають акції, що можна готівкою без відсотків зняти. В тоді закинути и. На приватовській 65 взяти можна.
Хочу з депо перекласти ь бо жаба дусить 23 %на податок віддавати.
Там, в Приват 24, з Дією чи без можна а ОВДП вкластись?
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 12:06

  Bolt написав:
  asti написав:
  Bolt написав:Під кредитом на купівлю ОВДП мається на увазі приватовській з 55 денним терміном без відсотків?

Ох, з цими кредитами потрібно бути обережним - я скоро
усі гроші перекачаю в ОВДП - у мене загальний ліміт зараз 275000 грн, і кожного разу коли я гашуся у грейсі я одразу купую папери, бо, ну як же - тобі дають даром гроші на майже 2 місяці - як не скористатися! - а оскільки короткі папери під грейс не завжди є у продажу - я купую довгі,
а потім, щоби погасити борг продаю долари і так по колу...
Вже семизначну суму загнав таким чином у довгі папери//)

В менє є Райфайзеновска зі стоденним терміном. Але там хіба чекати коли бувають акції, що можна готівкою без відсотків зняти. В тоді закинути и. На приватовській 65 взяти можна.
Хочу з депо перекласти ь бо жаба дусить 23 %на податок віддавати.
Там, в Приват 24, з Дією чи без можна а ОВДП вкластись?[/quote

Можна без
