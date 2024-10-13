|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 29 вер, 2025 11:39
Navegantes написав:
17 днів і 24 дні, якщо бути точним
Самооновлювана таблиця користувача mustbe дає 19 і 26 днів. Сам не перерраховував
Додано: Пон 29 вер, 2025 12:06
Rimlyanin1 написав: Navegantes написав:
17 днів і 24 дні, якщо бути точним
Самооновлювана таблиця користувача mustbe дає 19 і 26 днів. Сам не перерраховував
В таблиці mustbe розрахунок виходячи з дельти на сьогодні, з кожним днем, що наближає погашення ця дельта зменьшується. За 60 днів "доля сенса" складе 11-12 днів
.
1
Додано: Пон 29 вер, 2025 14:56
Rimlyanin1 написав:
Раніше (2 місяці тому і ще раніше) ця окупність була 10-20 днів, а не 19 мінімум
Маржу Сенс (как и другие брокеры) ставит в пропорции сроку до погашения. Причём считает от номинала, а не какой-то там окупаемости (поэтому на валютных бумагах потенциальная прибыль после покупки довольно долго в минусе). Два месяца назад именно на четырёхмесячных бумагах в гривнах на одну бумагу маржа была меньше? Может быть. Была и была. Кто тогда не воспользовался моментом, тот опоздал
Значит рыночные условия сейчас такие. С тем, что Сенс открыл секрет Полишинеля и стал зазывать в кредитные напрямую не связано.
Додано: Вів 30 вер, 2025 09:36
Хтось уже пробува заДіювати карту Розетка?
Додано: Вів 30 вер, 2025 10:07
Під кредитом на купівлю ОВДП мається на увазі приватовській з 55 денним терміном без відсотків?
Bolt написав:
Під кредитом на купівлю ОВДП мається на увазі приватовській з 55 денним терміном без відсотків?
Ох, з цими кредитами потрібно бути обережним - я скоро
усі гроші перекачаю в ОВДП - у мене загальний ліміт зараз 275000 грн, і кожного разу коли я гашуся у грейсі я одразу купую папери, бо, ну як же - тобі дають даром гроші на майже 2 місяці - як не скористатися! - а оскільки короткі папери під грейс не завжди є у продажу - я купую довгі,
а потім, щоби погасити борг продаю долари і так по колу...
Вже семизначну суму загнав таким чином у довгі папери//)
asti написав: Bolt написав:
Під кредитом на купівлю ОВДП мається на увазі приватовській з 55 денним терміном без відсотків?
Ох, з цими кредитами потрібно бути обережним - я скоро
усі гроші перекачаю в ОВДП - у мене загальний ліміт зараз 275000 грн, і кожного разу коли я гашуся у грейсі я одразу купую папери, бо, ну як же - тобі дають даром гроші на майже 2 місяці - як не скористатися! - а оскільки короткі папери під грейс не завжди є у продажу - я купую довгі,
а потім, щоби погасити борг продаю долари і так по колу...
Вже семизначну суму загнав таким чином у довгі папери//)
А продати достроково?
asti написав: Bolt написав:
Під кредитом на купівлю ОВДП мається на увазі приватовській з 55 денним терміном без відсотків?
Ох, з цими кредитами потрібно бути обережним - я скоро
усі гроші перекачаю в ОВДП - у мене загальний ліміт зараз 275000 грн, і кожного разу коли я гашуся у грейсі я одразу купую папери, бо, ну як же - тобі дають даром гроші на майже 2 місяці - як не скористатися! - а оскільки короткі папери під грейс не завжди є у продажу - я купую довгі,
а потім, щоби погасити борг продаю долари і так по колу...
Вже семизначну суму загнав таким чином у довгі папери//)
В менє є Райфайзеновска зі стоденним терміном. Але там хіба чекати коли бувають акції, що можна готівкою без відсотків зняти. В тоді закинути и. На приватовській 65 взяти можна.
Хочу з депо перекласти ь бо жаба дусить 23 %на податок віддавати.
Там, в Приват 24, з Дією чи без можна а ОВДП вкластись?
Bolt написав: asti написав: Bolt написав:
Під кредитом на купівлю ОВДП мається на увазі приватовській з 55 денним терміном без відсотків?
Ох, з цими кредитами потрібно бути обережним - я скоро
усі гроші перекачаю в ОВДП - у мене загальний ліміт зараз 275000 грн, і кожного разу коли я гашуся у грейсі я одразу купую папери, бо, ну як же - тобі дають даром гроші на майже 2 місяці - як не скористатися! - а оскільки короткі папери під грейс не завжди є у продажу - я купую довгі,
а потім, щоби погасити борг продаю долари і так по колу...
Вже семизначну суму загнав таким чином у довгі папери//)
В менє є Райфайзеновска зі стоденним терміном. Але там хіба чекати коли бувають акції, що можна готівкою без відсотків зняти. В тоді закинути и. На приватовській 65 взяти можна.
Хочу з депо перекласти ь бо жаба дусить 23 %на податок віддавати.
Там, в Приват 24, з Дією чи без можна а ОВДП вкластись?[/quote
Можна без
