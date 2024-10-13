|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 30 вер, 2025 13:29
angra написав:
Звідси питання: для майбутнього продажу які краще купувати, найкоротші чи любі хоч з погашенням через рік ?
Смотря для кого лучше
Только что ж обсуждали, что, чем дальше до погашения, тем больше маржа. Но у более дальних бумаг может быть выше доходность. Так что в теории может и не самая короткая быть самой прибыльной.
moveton
- Повідомлень: 5972
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 734 раз.
Профіль
3
7
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
