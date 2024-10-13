RSS
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 13:29

  angra написав:Звідси питання: для майбутнього продажу які краще купувати, найкоротші чи любі хоч з погашенням через рік ?

Смотря для кого лучше :lol: Только что ж обсуждали, что, чем дальше до погашения, тем больше маржа. Но у более дальних бумаг может быть выше доходность. Так что в теории может и не самая короткая быть самой прибыльной.
