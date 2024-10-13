|
Ринок ОВДП
Додано: Чет 02 жов, 2025 11:47
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Комусь за останній тиждень вдавалося побачити коротші папери, ніж Бахча?
Побачити вдалось, купити - ні.
Додано: Чет 02 жов, 2025 11:57
А це лише в мене Приват пише, що "Купівля облігацій тимчасово недоступна, відновимо доступ найближчим часом?" За регламентом ніби мають продавати...
Додано: Чет 02 жов, 2025 12:22
kreuz написав:
А це лише в мене Приват пише, що "Купівля облігацій тимчасово недоступна, відновимо доступ найближчим часом?" За регламентом ніби мають продавати...
Не лише у вас. Щось трапилось, фіксять.
Додано: Чет 02 жов, 2025 12:38
Navegantes написав: kreuz написав:
А це лише в мене Приват пише, що "Купівля облігацій тимчасово недоступна, відновимо доступ найближчим часом?" За регламентом ніби мають продавати...
Не лише у вас. Щось трапилось, фіксять.
Та нічого там не трапилось, чекають щоб перейшло через 13-00...
Додано: Чет 02 жов, 2025 13:38
Navegantes написав: kreuz написав:
А це лише в мене Приват пише, що "Купівля облігацій тимчасово недоступна, відновимо доступ найближчим часом?" За регламентом ніби мають продавати...
Не лише у вас. Щось трапилось, фіксять.
А я як відчував - 29 скупився! 🤗🤗🤗
Додано: Чет 02 жов, 2025 15:59
Оприлюднили календар аукціонів до кінця року. Цікаво, що станом на зараз аукціонів у € не передбачено (можливо, згодом буде уточнення), по $ - аж шість. https://www.mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv
Додано: П'ят 03 жов, 2025 09:40
Якщо продавати облігації в Сенсі у вихідний день, то коли приходять гроші, якщо карта для виплати також у Сенсі.
Додано: П'ят 03 жов, 2025 09:58
Sirchyk написав:
Якщо продавати облігації в Сенсі у вихідний день, то коли приходять гроші, якщо карта для виплати також у Сенсі.
В понеділок вранці (між 9 та 11)
