|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 03 жов, 2025 22:29
Inter написав: angra написав:
І ще таке питання: в якого партнера краще купувати щоб потім продати без лишньої мороки, тобто хто з топ3 найкращий в плані продажу ?(твого продажу)
В Кінто
можна продавати без жодних проблем і виводити на будь-яку картку протягом дня
Є якась покрокова інструкція як додавати рахунки в Кінто?
-
busypit
-
-
- Повідомлень: 1152
- З нами з: 03.09.09
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 04 жов, 2025 16:19
busypit написав: Inter написав: angra написав:
І ще таке питання:
В Кінто
можна продавати без жодних проблем і виводити на будь-яку картку протягом дня
Є якась покрокова інструкція як додавати рахунки в Кінто?
0-800-352-342 з понеділка по п'ятницю 9-18.
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4542
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 760 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|4375
|
|
|0
|5487
|
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
|
|3
|9636
|