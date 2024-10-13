Bolt написав:Так власне і цікавить, які переваги крім заощадження 23% податку з відсотків ще є па ОВГЗ, якщо врахувати , що відсоток за ними приблизно дорівнює відсотку за депо?
Збільшити прибуток на 1/3 (100:77) це ніби вже непогано, але дійсно, в разі потреби, є можливість достроково вийти з ОВДП, є можливість використовувати КЛ, а це ще суттєвий приріст, збільшується офіційний дохід персони в світлі фінмонів. Ще і моральна складова - внесок у перемогу, інвестор, а не халявщик. Чого ще не вистачає?
Хто може підказати, чи є якась можливість з мінімальними витратами перерахувати кошти (кредитні) з кредитної картки Сенсу за реквізитами на власний рахунок у іншому банку під купівлю ОВДП? Сайт шановного Mustbe (https://mustbe.pp.ua/tables/ovgz) не працює у всіх?
