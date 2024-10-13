|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 05 жов, 2025 14:51
VASH написав:
Хто може підказати, чи є якась можливість безкоштовно перерахувати кошти (кредитні) з кредитної картки Сенсу за реквізитами на власний рахунок у іншому банку під купівлю ОВДП?
Немає такої можливості
Navegantes
- Повідомлень: 449
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 121 раз.
1
1
