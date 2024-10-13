|
|
|
Ринок ОВДП
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 05 жов, 2025 14:51
VASH написав:
Хто може підказати, чи є якась можливість безкоштовно перерахувати кошти (кредитні) з кредитної картки Сенсу за реквізитами на власний рахунок у іншому банку під купівлю ОВДП?
Немає такої можливості
1
1
Додано: Нед 05 жов, 2025 15:52
VASH написав:
Хто може підказати, чи є якась можливість з мінімальними витратами перерахувати кошти (кредитні) з кредитної картки Сенсу за реквізитами на власний рахунок у іншому банку під купівлю ОВДП?
Мінімальні витрати у цьому випадку будуть якщо ви купите
у Дії якісь облігації у одного з партнерів - наприклад, у тому ж Сенсі, потім їх продасте з виплатою на Сенсівській Вайт,
і вже з нього перерахуєте кошти по айбану на інший банк -
в Сенсі це без комісії)) Або ж у іншого партнера і після продажу з його рахунку кинете кошти безпосередньо на той банк куди вам потрібно. Але я розумію чому просто не купити якісь обліги у Дії - навіщо так все ускладнювати?!
1
Додано: Нед 05 жов, 2025 16:53
asti
Це все очевидне.
asti написав:
Але я розумію чому просто не купити якісь обліги у Дії - навіщо так все ускладнювати?!
На жаль, у Дії представлено далеко не всі ОВДП (тільки військові)
1
Додано: Нед 05 жов, 2025 17:52
VASH написав:asti
Це все очевидне.
asti написав:
Але я розумію чому просто не купити якісь обліги у Дії - навіщо так все ускладнювати?!
На жаль, у Дії представлено далеко не всі ОВДП (тільки військові)
А чим вас військові не влаштовують - є практично всі строки від 3-х місяців до 3-х років - бери/не хочу//)
1
Додано: Нед 05 жов, 2025 19:09
asti написав: Вадимка написав:Bolt
Продати можна в любий момент.
Не вводьте людей в оману...
В чому введення в оману? Продати можна в будь-який момент - це правда. Ну не купуйте в газмясі - не буде проблем з продати.
asti написав:
А чим вас військові не влаштовують
Може, тим, що військові. З воєнкою і державою в нашім світі лучче діла не мать.
Додано: Пон 06 жов, 2025 08:58
Ну вот, кто там заверял, что сенс списывает за кредитные покупки через 3 дня! Покупал в пятницу вечером за кредитные ОВГЗ в дии - и что вы думаете - списали деньги 5 числа в воскресенье! - в мою расчетную дату и, главное, теперь 100 тыс долга в грейсе придется гасить до 5 ноября,
а не декабря! Вот так вас слушать...
1
Додано: Пон 06 жов, 2025 09:26
Ой+ написав:
Збільшити прибуток на 1/3 (100:77) це ніби вже непогано, але дійсно, в разі потреби, є можливість достроково вийти з ОВДП, є можливість використовувати КЛ, а це ще суттєвий приріст, збільшується офіційний дохід персони в світлі фінмонів
. Ще і моральна складова - внесок у перемогу, інвестор, а не халявщик.
Чого ще не вистачає?
А це як розуміти ? В мене наприклад одна Діякарта Привата, і вся Керч яку купував і за свої і за всі кредити погасять на неї. Чого чекати ?
