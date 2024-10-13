RSS
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 14:51

Re: Ринок ОВДП

  VASH написав:Хто може підказати, чи є якась можливість безкоштовно перерахувати кошти (кредитні) з кредитної картки Сенсу за реквізитами на власний рахунок у іншому банку під купівлю ОВДП?


Немає такої можливості
Navegantes
 
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 15:52

  VASH написав:Хто може підказати, чи є якась можливість з мінімальними витратами перерахувати кошти (кредитні) з кредитної картки Сенсу за реквізитами на власний рахунок у іншому банку під купівлю ОВДП?

Мінімальні витрати у цьому випадку будуть якщо ви купите
у Дії якісь облігації у одного з партнерів - наприклад, у тому ж Сенсі, потім їх продасте з виплатою на Сенсівській Вайт,
і вже з нього перерахуєте кошти по айбану на інший банк -
в Сенсі це без комісії)) Або ж у іншого партнера і після продажу з його рахунку кинете кошти безпосередньо на той банк куди вам потрібно. Але я розумію чому просто не купити якісь обліги у Дії - навіщо так все ускладнювати?!
asti
 
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 16:53

asti Це все очевидне.
  asti написав:Але я розумію чому просто не купити якісь обліги у Дії - навіщо так все ускладнювати?!

На жаль, у Дії представлено далеко не всі ОВДП (тільки військові)
VASH
 
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 17:52

  VASH написав:asti Це все очевидне.
  asti написав:Але я розумію чому просто не купити якісь обліги у Дії - навіщо так все ускладнювати?!

На жаль, у Дії представлено далеко не всі ОВДП (тільки військові)

А чим вас військові не влаштовують - є практично всі строки від 3-х місяців до 3-х років - бери/не хочу//)
asti
 
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 19:09

  asti написав:
  Вадимка написав:Bolt Продати можна в любий момент.
Не вводьте людей в оману...

В чому введення в оману? Продати можна в будь-який момент - це правда. Ну не купуйте в газмясі - не буде проблем з продати.

  asti написав: А чим вас військові не влаштовують

Може, тим, що військові. З воєнкою і державою в нашім світі лучче діла не мать.
won
 
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 08:58

Ну вот, кто там заверял, что сенс списывает за кредитные покупки через 3 дня! Покупал в пятницу вечером за кредитные ОВГЗ в дии - и что вы думаете - списали деньги 5 числа в воскресенье! - в мою расчетную дату и, главное, теперь 100 тыс долга в грейсе придется гасить до 5 ноября,
а не декабря! Вот так вас слушать...
asti
 
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 09:26

  Ой+ написав:Збільшити прибуток на 1/3 (100:77) це ніби вже непогано, але дійсно, в разі потреби, є можливість достроково вийти з ОВДП, є можливість використовувати КЛ, а це ще суттєвий приріст, збільшується офіційний дохід персони в світлі фінмонів. Ще і моральна складова - внесок у перемогу, інвестор, а не халявщик.
Чого ще не вистачає?

А це як розуміти ? В мене наприклад одна Діякарта Привата, і вся Керч яку купував і за свої і за всі кредити погасять на неї. Чого чекати ?
angra
 
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 09:28

  asti написав:Ну вот, кто там заверял, что сенс списывает за кредитные покупки через 3 дня! Покупал в пятницу вечером за кредитные ОВГЗ в дии - и что вы думаете - списали деньги 5 числа в воскресенье! - в мою расчетную дату и, главное, теперь 100 тыс долга в грейсе придется гасить до 5 ноября,
а не декабря! Вот так вас слушать...

В том де Райфе, приблизительно раз в месяц бывает акция, что можно перевести деньги и снять без комиссии. Вот тогда и можнло будет попробовать. Закинуть на Приват и прикупить.
Bolt
 
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 09:51

  Bolt написав:
  asti написав:Ну вот, кто там заверял, что сенс списывает за кредитные покупки через 3 дня! Покупал в пятницу вечером за кредитные ОВГЗ в дии - и что вы думаете - списали деньги 5 числа в воскресенье! - в мою расчетную дату и, главное, теперь 100 тыс долга в грейсе придется гасить до 5 ноября,
а не декабря! Вот так вас слушать...

В том де Райфе, приблизительно раз в месяц бывает акция, что можно перевести деньги и снять без комиссии. Вот тогда и можнло будет попробовать. Закинуть на Приват и прикупить.

Какое отношение это имеет к моему вопросу?!
asti
 
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 09:55

  asti написав:Ну вот, кто там заверял, что сенс списывает за кредитные покупки через 3 дня! Покупал в пятницу вечером за кредитные ОВГЗ в дии - и что вы думаете - списали деньги 5 числа в воскресенье! - в мою расчетную дату и, главное, теперь 100 тыс долга в грейсе придется гасить до 5 ноября,
а не декабря! Вот так вас слушать...


RED 2.0 списує через 2 дня, Хамелеон через 3 дня
Navegantes
 
