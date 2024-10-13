Navegantes написав:asti написав:Ну вот, кто там заверял, что сенс списывает за кредитные покупки через 3 дня! Покупал в пятницу вечером за кредитные ОВГЗ в дии - и что вы думаете - списали деньги 5 числа в воскресенье! - в мою расчетную дату и, главное, теперь 100 тыс долга в грейсе придется гасить до 5 ноября,
а не декабря! Вот так вас слушать...
RED 2.0 списує через 2 дня, Хамелеон через 3 дня
Де ж ви раніше були..?
Що цікаво, за папери які я купував 3 числа у ІСЮ і Кінто гроші ред списав 5, у неділю, а за папери, які я купував у самому Сенсі теж через Дію і теж 3 числа і теж із Реду - гроші досі не списало по рахунку!🤷🤷
АТБ-картка, до речі, теж списує через 3 дні.