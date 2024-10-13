asti написав:Ну вот, кто там заверял, что сенс списывает за кредитные покупки через 3 дня! Покупал в пятницу вечером за кредитные ОВГЗ в дии - и что вы думаете - списали деньги 5 числа в воскресенье! - в мою расчетную дату и, главное, теперь 100 тыс долга в грейсе придется гасить до 5 ноября, а не декабря! Вот так вас слушать...
RED 2.0 списує через 2 дня, Хамелеон через 3 дня
Де ж ви раніше були..?
Що цікаво, за папери які я купував 3 числа у ІСЮ і Кінто гроші ред списав 5, у неділю, а за папери, які я купував у самому Сенсі теж через Дію і теж 3 числа і теж із Реду - гроші досі не списало по рахунку!🤷🤷
Так це ж і е три дні.Пятниця,субота та неділя.На третій день списалося.Проводити покупки можно тільки за день до розрахункової дати.
Ой+ написав:збільшується офіційний дохід персони в світлі фінмонів
А це як розуміти ? В мене наприклад одна Діякарта Привата, і вся Керч яку купував і за свої і за всі кредити погасять на неї. Чого чекати ?
Чим більше коштів в тому числі і кредитних залучити, тим більший буде дохід, який отримаєте офіційно. І якщо колись потрібно його підтвердити, то ось і пригодиться. Якщо зараз прийде значна сума, то можливі питання.
Причём что такое "значна" определяется индивидуально и может быть меньше 400к Вон, на днях было:
Evgeniia Sych, [10/01/2025 17:47] Добрий день. Хто може допомогти з ситуацією - придбала облігації в Дії за кредитні кошти з кредиток Сенс банку. Коли прийшла виплата сьогодні - виявилося, що картка заблокована. Коли розблокують - у чаті не повідомляють. Нещодавно надавала декларацію про доходи ФОП. Це якась схема Сенс банку - дозволяти купувати за кредитні, а потім не давати погасити цими ж коштами, щоб уникнути відсотків по кредитній картці?