  #<1 ... 983984985986>
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 10:34

  Navegantes написав:
  asti написав:Ну вот, кто там заверял, что сенс списывает за кредитные покупки через 3 дня! Покупал в пятницу вечером за кредитные ОВГЗ в дии - и что вы думаете - списали деньги 5 числа в воскресенье! - в мою расчетную дату и, главное, теперь 100 тыс долга в грейсе придется гасить до 5 ноября,
а не декабря! Вот так вас слушать...

RED 2.0 списує через 2 дня, Хамелеон через 3 дня

Де ж ви раніше були..?

Що цікаво, за папери які я купував 3 числа у ІСЮ і Кінто гроші ред списав 5, у неділю, а за папери, які я купував у самому Сенсі теж через Дію і теж 3 числа і теж із Реду - гроші досі не списало по рахунку!🤷🤷

АТБ-картка, до речі, теж списує через 3 дні.
1
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 12:20

Подскажите, приват на Дія-карту погашення и купон с комисом зачисляет?
1
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 12:55

asti Звичайно без. Нехватало ще платити коміс за зачислення на Діякарту
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 13:35

  asti написав:Ну вот, кто там заверял, что сенс списывает за кредитные покупки через 3 дня! Покупал в пятницу вечером за кредитные ОВГЗ в дии - и что вы думаете - списали деньги 5 числа в воскресенье! - в мою расчетную дату и, главное, теперь 100 тыс долга в грейсе придется гасить до 5 ноября,
а не декабря! Вот так вас слушать...

Так це ж і е три дні.Пятниця,субота та неділя.На третій день списалося.Проводити покупки можно тільки за день до розрахункової дати.
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 15:12

  angra написав:asti Звичайно без. Нехватало ще платити коміс за зачислення на Діякарту

Добре. А видає як - теж без комісії?
Прямо з дія картки можна зняти у касі через сканер?
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 15:23

Re: Ринок ОВДП

  won написав:Може, тим, що військові. З воєнкою і державою в нашім світі лучче діла не мать.


от сволота
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 16:06

  angra написав:
  Ой+ написав:збільшується офіційний дохід персони в світлі фінмонів

А це як розуміти ? В мене наприклад одна Діякарта Привата, і вся Керч яку купував і за свої і за всі кредити погасять на неї. Чого чекати ?

Чим більше коштів в тому числі і кредитних залучити, тим більший буде дохід, який отримаєте офіційно. І якщо колись потрібно його підтвердити, то ось і пригодиться.
Якщо зараз прийде значна сума, то можливі питання.
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 16:36

Підкажіть будь ласка який офіційний регламент виводу коштів в Кінто при достроковому продажу ОВДП та зазвичай на який день фактично гроші зараховують?
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 17:11

Re: Ринок ОВДП

  Ой+ написав:Якщо зараз прийде значна сума, то можливі питання.

Причём что такое "значна" определяется индивидуально и может быть меньше 400к :twisted: Вон, на днях было:
Evgeniia Sych, [10/01/2025 17:47]
Добрий день. Хто може допомогти з ситуацією - придбала облігації в Дії за кредитні кошти з кредиток Сенс банку. Коли прийшла виплата сьогодні - виявилося, що картка заблокована. Коли розблокують - у чаті не повідомляють. Нещодавно надавала декларацію про доходи ФОП. Це якась схема Сенс банку - дозволяти купувати за кредитні, а потім не давати погасити цими ж коштами, щоб уникнути відсотків по кредитній картці?

Я так понимаю, что мадаме пришло чуть больше КЛ.
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 17:27

moveton Я після крайньої виплати також писав пояснювальну в сенсі, добре, що хоч не поблочили. Причому раніше і більші суми заходили спокійно.
