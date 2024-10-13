RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 984985986987
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 17:15

Вона оновлюється сама по собі - кожне погашення,
або виплата купону збільшує суму 'бездокументарного' інвестування. В мене наразі вона становить 444 тис грн/)
asti
 
Повідомлень: 4555
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 760 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 17:44

  asti написав:Вона оновлюється сама по собі - кожне погашення,
або виплата купону збільшує суму 'бездокументарного' інвестування. В мене наразі вона становить 444 тис грн/)

Дякую. Це добре. Так я як у вас може бути наразі 444 тис грн, якщо лише до 400 тис без доків?
mogicanin1986
 
Повідомлень: 349
З нами з: 06.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 17:51

Re: Ринок ОВДП

  mogicanin1986 написав:А якщо наприклад: купив в ICU ОВДП на загальну суму 280к потім погасили чи продав достроково на 180к то можна потім ще купувати без надання доків на 250к? До речі, в ICU вказана на сайті сума на яку можна купувати ОВДП без надання доків, сподіваюсь вона правильно вказана, але ії треба оновлювати

Не понятно в чём вопрос. У брокеров свободный лимит - это не про покупки, а про "сумму у брокера". Пополнил счёт - уменьшился, вывел со счёта -увеличился. Купил бумаги со счёта - не изменился. Если есть на счету средства, значит на них всегда можно купить.

Кстати, с интересом бы прочитал закон, который от брокера требует ограничивать именно до 400к. AFAIK, всё, что у нас есть законодательно определённого - это закон о противодействии терроризму, требующий более глубокого финмона, если сумма конкретной финансовой операции превышает 400к. А всё эти лимиты инвестирования, разрешение их повышать не более, чем до дохода за два последних года минус 70% и т.п. - это местные приколы конкретного учреждения.
Востаннє редагувалось moveton в Вів 07 жов, 2025 18:11, всього редагувалось 1 раз.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5999
З нами з: 23.03.18
Подякував: 75 раз.
Подякували: 737 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 18:11

  moveton написав:
  mogicanin1986 написав:А якщо наприклад: купив в ICU ОВДП на загальну суму 280к потім погасили чи продав достроково на 180к то можна потім ще купувати без надання доків на 250к? До речі, в ICU вказана на сайті сума на яку можна купувати ОВДП без надання доків, сподіваюсь вона правильно вказана, але ії треба оновлювати

Не понятно в чём вопрос. У брокеров свободный лимит - это не про покупки, а про "сумму у брокера". Пополнил счёт - уменьшился, вывел со счёта -увеличился. Купил бумаги со счёта - не изменился. Если есть на счету средства, значит на них всегда можно купить.

Вопрос: общая сумма инвестиций в ІСУ сумируется независимой от погашений ОВДП или досрочной продажи, чтобы документы не подавать о происхождении средств. Если сумируется общая сумма независимо от погашения, то можно быстро набрать больше 400 тис инвестируя в короткие на 2 месяца , а потом гасятся. А если не сумируются, то на мой взгляд правильно.
Как смог сформулировал)
mogicanin1986
 
Повідомлень: 349
З нами з: 06.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 18:17

  asti написав:
  prodigy написав:
  asti написав:. Думаю, что если ими превысить 400к в месяц, то тоже возьмёт на карандаш.

брокер UGB (з Києва) порадила не купувати ОВДП на суму більше 399к, щоб уникнути питань з ФМ
Це за скільки - за раз, за місяць, за рік, взагалі...?!

за раз
prodigy
 
Повідомлень: 12724
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3355 раз.
Подякували: 3353 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 18:24

https://bank.gov.ua/ua/markets/ovdp-table

МІНФІН провів вдалий аукціон , залучив майже 24млрд

торгували 2 нові облігації, на які був попит

до речі, ці 2 будуть торгувати ще місяць, тільки ціна буде іншою
UA4000237416
UA4000237424
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 07 жов, 2025 18:26, всього редагувалось 1 раз.
prodigy
 
Повідомлень: 12724
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3355 раз.
Подякували: 3353 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 18:25

mogicanin1986 Ліміт збільшуетьмя при виплаті купона.
Вадимка
 
Повідомлень: 470
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 18:28

Re: Ринок ОВДП

  mogicanin1986 написав:Вопрос: общая сумма инвестиций в ІСУ сумируется независимой от погашений ОВДП или досрочной продажи, чтобы документы не подавать о происхождении средств. Если сумируется общая сумма независимо от погашения, то можно быстро набрать больше 400 тис инвестируя в короткие на 2 месяца , а потом гасятся. А если не сумируются, то на мой взгляд правильно.
Как смог сформулировал)

Ну вот, как я уже сказал, вопрос о том, чего нет. Всё считается с другой стороны. Общая сумма инвестиций ICU не волнует. Есть просто "остаток лимита инвестирования" или иными словами - на сколько ещё разрешено пополнить брокерский счёт своими деньгами. Меняется исключительно переводами между брокерским счётом и банком клиента. Изначально 400к. Пополнил счёт на 300к - лимит стал 100к. Купил бумаг со счёта на 190к - на счету осталось 110к и лимит остался 100к. Эти бумаги продались/погасились за 200к - на счету образовалось 310к и лимит по-прежнему остался 100к. Вывел себе в банк эти 310к - лимит стал 410к. Вроде, просто и логично.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5999
З нами з: 23.03.18
Подякував: 75 раз.
Подякували: 737 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 18:42

  moveton написав:
  mogicanin1986 написав:Вопрос: общая сумма инвестиций в ІСУ сумируется независимой от погашений ОВДП или досрочной продажи, чтобы документы не подавать о происхождении средств. Если сумируется общая сумма независимо от погашения, то можно быстро набрать больше 400 тис инвестируя в короткие на 2 месяца , а потом гасятся. А если не сумируются, то на мой взгляд правильно.
Как смог сформулировал)

Ну вот, как я уже сказал, вопрос о том, чего нет. Всё считается с другой стороны. Общая сумма инвестиций ICU не волнует. Есть просто "остаток лимита инвестирования" или иными словами - на сколько ещё разрешено пополнить брокерский счёт своими деньгами. Меняется исключительно переводами между брокерским счётом и банком клиента. Изначально 400к. Пополнил счёт на 300к - лимит стал 100к. Купил бумаг со счёта на 190к - на счету осталось 110к и лимит остался 100к. Эти бумаги продались/погасились за 200к - на счету образовалось 310к и лимит по-прежнему остался 100к. Вывел себе в банк эти 310к - лимит стал 410к. Вроде, просто и логично.

Все понятно. Спасибо вам и всем кто откликнулся на мой вопрос
mogicanin1986
 
Повідомлень: 349
З нами з: 06.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 984985986987
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 14:38
1 4647
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 лип, 2025 16:23
greenozon
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 23:38
0 5711
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 13:40
3 9899
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 19:19
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9869)
07.10.2025 18:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.