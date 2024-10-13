Додано: Вів 07 жов, 2025 17:51

mogicanin1986 написав: А якщо наприклад: купив в ICU ОВДП на загальну суму 280к потім погасили чи продав достроково на 180к то можна потім ще купувати без надання доків на 250к? До речі, в ICU вказана на сайті сума на яку можна купувати ОВДП без надання доків, сподіваюсь вона правильно вказана, але ії треба оновлювати А якщо наприклад: купив в ICU ОВДП на загальну суму 280к потім погасили чи продав достроково на 180к то можна потім ще купувати без надання доків на 250к? До речі, в ICU вказана на сайті сума на яку можна купувати ОВДП без надання доків, сподіваюсь вона правильно вказана, але ії треба оновлювати

Не понятно в чём вопрос. У брокеров свободный лимит - это не про покупки, а про "сумму у брокера". Пополнил счёт - уменьшился, вывел со счёта -увеличился. Купил бумаги со счёта - не изменился. Если есть на счету средства, значит на них всегда можно купить.Кстати, с интересом бы прочитал закон, который от брокера требует ограничивать именно до 400к. AFAIK, всё, что у нас есть законодательно определённого - это закон о противодействии терроризму, требующий более глубокого финмона, если сумма конкретной финансовой операции превышает 400к. А всё эти лимиты инвестирования, разрешение их повышать не более, чем до дохода за два последних года минус 70% и т.п. - это местные приколы конкретного учреждения.