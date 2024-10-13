mogicanin1986 написав:А якщо наприклад: купив в ICU ОВДП на загальну суму 280к потім погасили чи продав достроково на 180к то можна потім ще купувати без надання доків на 250к? До речі, в ICU вказана на сайті сума на яку можна купувати ОВДП без надання доків, сподіваюсь вона правильно вказана, але ії треба оновлювати
Не понятно в чём вопрос. У брокеров свободный лимит - это не про покупки, а про "сумму у брокера". Пополнил счёт - уменьшился, вывел со счёта -увеличился. Купил бумаги со счёта - не изменился. Если есть на счету средства, значит на них всегда можно купить.
Кстати, с интересом бы прочитал закон, который от брокера требует ограничивать именно до 400к. AFAIK, всё, что у нас есть законодательно определённого - это закон о противодействии терроризму, требующий более глубокого финмона, если сумма конкретной финансовой операции превышает 400к. А всё эти лимиты инвестирования, разрешение их повышать не более, чем до дохода за два последних года минус 70% и т.п. - это местные приколы конкретного учреждения.
Вопрос: общая сумма инвестиций в ІСУ сумируется независимой от погашений ОВДП или досрочной продажи, чтобы документы не подавать о происхождении средств. Если сумируется общая сумма независимо от погашения, то можно быстро набрать больше 400 тис инвестируя в короткие на 2 месяца , а потом гасятся. А если не сумируются, то на мой взгляд правильно. Как смог сформулировал)
Ну вот, как я уже сказал, вопрос о том, чего нет. Всё считается с другой стороны. Общая сумма инвестиций ICU не волнует. Есть просто "остаток лимита инвестирования" или иными словами - на сколько ещё разрешено пополнить брокерский счёт своими деньгами. Меняется исключительно переводами между брокерским счётом и банком клиента. Изначально 400к. Пополнил счёт на 300к - лимит стал 100к. Купил бумаг со счёта на 190к - на счету осталось 110к и лимит остался 100к. Эти бумаги продались/погасились за 200к - на счету образовалось 310к и лимит по-прежнему остался 100к. Вывел себе в банк эти 310к - лимит стал 410к. Вроде, просто и логично.
Все понятно. Спасибо вам и всем кто откликнулся на мой вопрос