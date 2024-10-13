RSS
Ринок ОВДП
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 20:14

У кого є досвід:
У ПриватБанку при достроковому продажу ОВДП як швидко гроші заходять на рахунок ?
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 20:58

Re: Ринок ОВДП

  mogicanin1986 написав:Все понятно.

Так только кажется :mrgreen: Потому, что я рассказал только про базовый механизм. А есть ещё шахер-махер, когда бумаги покупаются не со счёта, а в Дие. Поскольку они военные, то финмону подлежат в меньшей степени и поэтому с ними свои приплясы. Вплоть до того, что если в ICU онбордишься покупкой в Дие, то тебе выдают неполноценный аккаунт с которым покупать со счёта можно, но тоже только военные. Потом можно пройти обычный онбординг длиной в пару недель и будет полноценный. Сам проходил.

Вроде как было, что через Дию можно купить на любую сумму и свободный лимит инвестирования оно ест, но не ниже нуля. Потом при прямом погашении на карту лимит особым образом пересчитывается чтобы в конечном итоге после всех выводов получиться по обычной формуле т.е. лимит до всего + прибыль от бумаг. Доков ни на каком этапе просить не должны. Но боюсь наврать и может оно уже и не так.
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 21:28

  проффесор написав:У кого є досвід:
У ПриватБанку при достроковому продажу ОВДП як швидко гроші заходять на рахунок ?

Заявки на купівлю / продаж ОВДП приймаються цілодобово та обробляються наступним чином:
Подані до 13:00 виконуються протягом поточного робочого дня.
Подані після 13:00 виконуються наступного робочого дня.
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 22:28

  ramzes4 написав:
  проффесор написав:У кого є досвід:
У ПриватБанку при достроковому продажу ОВДП як швидко гроші заходять на рахунок ?

Заявки на купівлю / продаж ОВДП приймаються цілодобово та обробляються наступним чином:
Подані до 13:00 виконуються протягом поточного робочого дня.
Подані після 13:00 виконуються наступного робочого дня.

Сам створив заявку після 13:00, чекаю гроші//)
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 23:22

  ramzes4 написав:
  проффесор написав:У кого є досвід:
У ПриватБанку при достроковому продажу ОВДП як швидко гроші заходять на рахунок ?

Заявки на купівлю / продаж ОВДП приймаються цілодобово та обробляються наступним чином:
Подані до 13:00 виконуються протягом поточного робочого дня.
Подані після 13:00 виконуються наступного робочого дня.

Дякую (+1). Чи є справедливим твердження – щоб достатньо гарантовано отримати гроші від дострокового продажу паперів у Приваті, доцільно подавати замовлення на продаж безпосередньо напередодні (приблизно 13.10), як тільки нові ціни вступили у дію? Коли можна розраховувати на зарахування коштів на КДВ Привату?
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 08:29

  VASH написав:
  ramzes4 написав:
  проффесор написав:У кого є досвід:
У ПриватБанку при достроковому продажу ОВДП як швидко гроші заходять на рахунок ?

Заявки на купівлю / продаж ОВДП приймаються цілодобово та обробляються наступним чином:
Подані до 13:00 виконуються протягом поточного робочого дня.
Подані після 13:00 виконуються наступного робочого дня.

Дякую (+1). Чи є справедливим твердження – щоб достатньо гарантовано отримати гроші від дострокового продажу паперів у Приваті, доцільно подавати замовлення на продаж безпосередньо напередодні (приблизно 13.10), як тільки нові ціни вступили у дію? Коли можна розраховувати на зарахування коштів на КДВ Привату?


Хибне твердження
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 14:11

вчора МІНФІН мав попит який перевищив пропозиції (чи по всім бумагам не цікавився), але по моїй так, замість 190 придбав UGB мені тільки 172.
брокер Паша сказав, що порізали не мені особисто, а всім покупцям пропорційна на -10%.

бумага ще 3 рази буде на аукціоні, тільки дорожче :mrgreen:
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 14:24

  prodigy написав:вчора МІНФІН мав попит який перевищив пропозиції (чи по всім бумагам не цікавився), але по моїй так, замість 190 придбав UGB мені тільки 172.
брокер Паша сказав, що порізали не мені особисто, а всім покупцям пропорційна на -10%.

бумага ще 3 рази буде на аукціоні, тільки дорожче :mrgreen:

Можливо, краще було б купити валюту?
