У кого є досвід:
У ПриватБанку при достроковому продажу ОВДП як швидко гроші заходять на рахунок ?
Додано: Вів 07 жов, 2025 20:14
Додано: Вів 07 жов, 2025 20:58
Re: Ринок ОВДП
Так только кажется Потому, что я рассказал только про базовый механизм. А есть ещё шахер-махер, когда бумаги покупаются не со счёта, а в Дие. Поскольку они военные, то финмону подлежат в меньшей степени и поэтому с ними свои приплясы. Вплоть до того, что если в ICU онбордишься покупкой в Дие, то тебе выдают неполноценный аккаунт с которым покупать со счёта можно, но тоже только военные. Потом можно пройти обычный онбординг длиной в пару недель и будет полноценный. Сам проходил.
Вроде как было, что через Дию можно купить на любую сумму и свободный лимит инвестирования оно ест, но не ниже нуля. Потом при прямом погашении на карту лимит особым образом пересчитывается чтобы в конечном итоге после всех выводов получиться по обычной формуле т.е. лимит до всего + прибыль от бумаг. Доков ни на каком этапе просить не должны. Но боюсь наврать и может оно уже и не так.
Додано: Вів 07 жов, 2025 21:28
Заявки на купівлю / продаж ОВДП приймаються цілодобово та обробляються наступним чином:
Подані до 13:00 виконуються протягом поточного робочого дня.
Подані після 13:00 виконуються наступного робочого дня.
Додано: Вів 07 жов, 2025 22:28
Сам створив заявку після 13:00, чекаю гроші//)
Додано: Вів 07 жов, 2025 23:22
Дякую (+1). Чи є справедливим твердження – щоб достатньо гарантовано отримати гроші від дострокового продажу паперів у Приваті, доцільно подавати замовлення на продаж безпосередньо напередодні (приблизно 13.10), як тільки нові ціни вступили у дію? Коли можна розраховувати на зарахування коштів на КДВ Привату?
Додано: Сер 08 жов, 2025 08:29
Хибне твердження
Додано: Сер 08 жов, 2025 14:11
вчора МІНФІН мав попит який перевищив пропозиції (чи по всім бумагам не цікавився), але по моїй так, замість 190 придбав UGB мені тільки 172.
брокер Паша сказав, що порізали не мені особисто, а всім покупцям пропорційна на -10%.
бумага ще 3 рази буде на аукціоні, тільки дорожче
Додано: Сер 08 жов, 2025 14:24
Можливо, краще було б купити валюту?
