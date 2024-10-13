|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 09 жов, 2025 08:31
asti написав: проффесор написав:
У кого є досвід:
У ПриватБанку при достроковому продажу ОВДП як швидко гроші заходять на рахунок ?
Сам створив заявку після 13:00, чекаю гроші//)
8-го дочекалися ?
-
angra
-
-
- Повідомлень: 279
- З нами з: 21.02.11
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 09 жов, 2025 08:54
angra написав: asti написав: проффесор написав:
У кого є досвід:
У ПриватБанку при достроковому продажу ОВДП як швидко гроші заходять на рахунок ?
Сам створив заявку після 13:00, чекаю гроші//)
8-го дочекалися ?
так, теж після 13:00
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4558
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 760 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|4811
|
|
|0
|5857
|
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
|
|3
|10055
|
|