Ринок ОВДП
Додано: Чет 09 жов, 2025 08:31
asti написав: проффесор написав:
У кого є досвід:
У ПриватБанку при достроковому продажу ОВДП як швидко гроші заходять на рахунок ?
Сам створив заявку після 13:00, чекаю гроші//)
8-го дочекалися ?
angra
Повідомлень: 279
З нами з: 21.02.11
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 24 раз.
Додано: Чет 09 жов, 2025 08:54
angra написав: asti написав: проффесор написав:
У кого є досвід:
У ПриватБанку при достроковому продажу ОВДП як швидко гроші заходять на рахунок ?
Сам створив заявку після 13:00, чекаю гроші//)
8-го дочекалися ?
так, теж після 13:00
asti
Повідомлень: 4558
З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 760 раз.
1
Додано: Чет 09 жов, 2025 11:15
prodigy
Повідомлень: 12727
З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3355 раз.
- Подякували: 3353 раз.
Додано: Чет 09 жов, 2025 12:31
asti написав:
Вона оновлюється сама по собі - кожне погашення,
або виплата купону збільшує суму 'бездокументарного' інвестування. В мене наразі вона становить 444 тис грн/)
А где эту сумму можно увидеть?
Кащей
Повідомлень: 1769
З нами з: 30.08.09
- Подякував: 230 раз.
- Подякували: 113 раз.
Додано: Чет 09 жов, 2025 14:08
Хто вже знімав гроші, які прийшли на Дію карту в касах А-банку, Привату, Кредит Дніпра. Пройшло без комісій чи були труднощі?
ВЕСЕЛЬЧАК У
Повідомлень: 221
З нами з: 24.03.23
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 48 раз.
Додано: Чет 09 жов, 2025 14:13
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Хто вже знімав гроші, які прийшли на Дію карту в касах А-банку, Привату, Кредит Дніпра. Пройшло без комісій чи були труднощі?
Знімав з Дія.Картки Привату у банкоматі Привату. Без комісій і проблем
Navegantes
Повідомлень: 453
З нами з: 22.02.23
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 122 раз.
Кащей написав: asti написав:
Вона оновлюється сама по собі - кожне погашення,
або виплата купону збільшує суму 'бездокументарного' інвестування. В мене наразі вона становить 444 тис грн/)
А где эту сумму можно увидеть?
onboarding.online.icu, розділ "Торговельні ліміти", натисніть "Оновити дані"
Navegantes
Повідомлень: 453
З нами з: 22.02.23
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 122 раз.
