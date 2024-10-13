RSS
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 08:31

  asti написав:
  проффесор написав:У кого є досвід:
У ПриватБанку при достроковому продажу ОВДП як швидко гроші заходять на рахунок ?


Сам створив заявку після 13:00, чекаю гроші//)

8-го дочекалися ?
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 08:54

  angra написав:
  asti написав:
  проффесор написав:У кого є досвід:
У ПриватБанку при достроковому продажу ОВДП як швидко гроші заходять на рахунок ?

Сам створив заявку після 13:00, чекаю гроші//)
8-го дочекалися ?
так, теж після 13:00
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 11:15

аналітика від КІНТО (про ОВДП також)

https://www.ux.ua/ua/m/12/33735/2025100 ... rinku.aspx
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 12:31

  asti написав:Вона оновлюється сама по собі - кожне погашення,
або виплата купону збільшує суму 'бездокументарного' інвестування. В мене наразі вона становить 444 тис грн/)

А где эту сумму можно увидеть?
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 14:08

Re: Ринок ОВДП

Хто вже знімав гроші, які прийшли на Дію карту в касах А-банку, Привату, Кредит Дніпра. Пройшло без комісій чи були труднощі?
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 14:13

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Хто вже знімав гроші, які прийшли на Дію карту в касах А-банку, Привату, Кредит Дніпра. Пройшло без комісій чи були труднощі?


Знімав з Дія.Картки Привату у банкоматі Привату. Без комісій і проблем
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 14:22

  Кащей написав:
  asti написав:Вона оновлюється сама по собі - кожне погашення,
або виплата купону збільшує суму 'бездокументарного' інвестування. В мене наразі вона становить 444 тис грн/)

А где эту сумму можно увидеть?


onboarding.online.icu, розділ "Торговельні ліміти", натисніть "Оновити дані"
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 17:59

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Хто вже знімав гроші, які прийшли на Дію карту в касах А-банку, Привату, Кредит Дніпра. Пройшло без комісій чи були труднощі?

Приват, Дніпро без комісу 💯 , А банк теоритично теж.
Моня 0,9%
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 08:05

  Navegantes написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Хто вже знімав гроші, які прийшли на Дію карту в касах А-банку, Привату, Кредит Дніпра. Пройшло без комісій чи були труднощі?


Знімав з Дія.Картки Привату у банкоматі Привату. Без комісій і проблем



У банкоматі Привата скільки можна зняти за один раз?
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 08:19

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  Navegantes написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Хто вже знімав гроші, які прийшли на Дію карту в касах А-банку, Привату, Кредит Дніпра. Пройшло без комісій чи були труднощі?


Знімав з Дія.Картки Привату у банкоматі Привату. Без комісій і проблем



У банкоматі Привата скільки можна зняти за один раз?


20к, потім перерва на 3 години
