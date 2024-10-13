|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:27
Navegantes написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Хто вже знімав гроші, які прийшли на Дію карту в касах А-банку, Привату, Кредит Дніпра. Пройшло без комісій чи були труднощі?
Знімав з Дія.Картки Привату у банкоматі Привату.
Без комісій і проблем
А як ви з банкомату знімали? - Дія-картка вона ж лише цифрова наче))
1
Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:43
Заходжу в Приват24, потім сканую QR на екрані банкомата і вибираю карту, з якої хочу зняти готівку.
