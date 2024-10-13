RSS
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
  #<1 ... 987988989990
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:27

  Navegantes написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Хто вже знімав гроші, які прийшли на Дію карту в касах А-банку, Привату, Кредит Дніпра. Пройшло без комісій чи були труднощі?

Знімав з Дія.Картки Привату у банкоматі Привату.
Без комісій і проблем

А як ви з банкомату знімали? - Дія-картка вона ж лише цифрова наче))
asti
 
Повідомлень: 4560
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:43

  asti написав:
  Navegantes написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Хто вже знімав гроші, які прийшли на Дію карту в касах А-банку, Привату, Кредит Дніпра. Пройшло без комісій чи були труднощі?

Знімав з Дія.Картки Привату у банкоматі Привату.
Без комісій і проблем

А як ви з банкомату знімали? - Дія-картка вона ж лише цифрова наче))


Заходжу в Приват24, потім сканую QR на екрані банкомата і вибираю карту, з якої хочу зняти готівку.
Navegantes
 
Повідомлень: 468
З нами з: 22.02.23
Подякував: 12 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 15:29

  asti написав:І до слова, Приват знизив дохідності майже по всім ОВДП//)

Сьогодні (дивився після 13-00) Приват скинув ціни продажу по багатьом ОГВЗ (наприклад 4000231625 вчора було 1031,37, сьогодні (після 13-00, на понеділок, звісно) - 1024,10.
"Налетай, не скупись, покупай живопись" ?
Философ
 
Повідомлень: 778
З нами з: 30.07.09
Подякував: 266 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 15:43

  Философ написав:
  asti написав:І до слова, Приват знизив дохідності майже по всім ОВДП//)

Сьогодні (дивився після 13-00) Приват скинув ціни продажу по багатьом ОГВЗ (наприклад 4000231625 вчора було 1031,37, сьогодні (після 13-00, на понеділок, звісно) - 1024,10.
"Налетай, не скупись, покупай живопись" ?


По ОВДП 2028 року можливо й накинули трохи, але й порізали достатньо
236624 - були 16.90%, стали 16.80%
234413 - були 17.25%, стали 17.05%
236228 - були 17.70%, стали 17.25%
Navegantes
 
Повідомлень: 468
З нами з: 22.02.23
Подякував: 12 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 987988989990
Форум:
