|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 14 жов, 2025 11:23
Re: Ринок ОВДП
вчора сенс запропонував доп карту (партнерка з епіцентром) з лімітом (до ред карти) - підскажіть чи є якісь нюанси якщо іі заДіяти? чи так само як ред карта 100грн якщо не встиг до звітного періоду і все?
Додано: Вів 14 жов, 2025 14:59
Re: Ринок ОВДП
Сенс виставив на продаж нові доларові ОВДП. Але з такою дохідністю.... Що краще вкластися на довгу в золото...
Додано: Сер 15 жов, 2025 10:34
Додано: Сер 15 жов, 2025 11:05
Додано: Сер 15 жов, 2025 11:15
Саме так. Ну або продавати долари Кому що більше подобається
Додано: Сер 15 жов, 2025 11:31
Re: Ринок ОВДП
ну долари продавати це вже перебір)
Додано: Сер 15 жов, 2025 13:08
Або нирку 😂
Додано: Сер 15 жов, 2025 14:19
Re: Ринок ОВДП
Інвестиції нового рівня:
Гнучкий ФІКС 16% YTM! 📲
В ICU Trade з'явився новий продукт, що перевершує очікування: фіксована дохідність на вашу гривню доступна на будь-який термін.
Забудьте про пошуки коротких паперів! 💼
Просто купуйте ОВДП UA4000237424 від 1шт і продавайте необхідну кількість, коли потрібно, з гарантованим викупом нами під той самий відсоток.
Це нуль комісій і нуль податків! 🥳
Це значно вигідніше за депозити і поточні ставки коротких ОВДП
Купуйте в ICU Trade зараз!
Про умови запитайте мене, або дізнайтесь за посиланням:
|