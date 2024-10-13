Там комусь вже почало заходити?!
Бо мені окрім Укргазу ще ніхто нічого не кинув! 🧐🧐🧐
Додано: Сер 15 жов, 2025 15:23
Додано: Сер 15 жов, 2025 15:45
Додано: Сер 15 жов, 2025 15:56
Зараз неадекватна різниця, між ціною покупки та продажу, особливо у сенса.[/quote]
Сенс втрачає свій сенс. Приват стає краще.
Додано: Сер 15 жов, 2025 16:00
Re: Ринок ОВДП
цікавий папір, але де гарантія, що ІКУ просто не зменшить ціну викупу в майбутньому?
сьогодні, наприклад продаж - 1076,92, а викуп - 1076,91 грн.
Але ж цей же папір в Приваті продають за 1054,66 грн./шт.
в Снсі - 1060,79/1043,79 грн.
Чому така різниця?
