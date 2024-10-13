|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 15 жов, 2025 18:10
edgar_po написав: moveton написав: edgar_po написав:
сьогодні, наприклад продаж - 1076,92, а викуп - 1076,91 грн.
Але ж цей же папір в Приваті продають за 1054,66 грн./шт.
в Снсі - 1060,79/1043,79 грн.
Так круто же. Можно прикупить в Привате, продать ICU и несметно заработать уже сейчас.
Але щоб перейти з Привату до ІКУ треба комісію заплатити.
Я думаю вони купили коли було розиіщення: 07.10 та 14.10 у Мінфіну напряму умовно по 1040 грн/шт. і продають пересічному по 1076,91, уже дохід, тому й можно обіцяти такі умови.
але викуплять їх по 1076, думаю що в них ціна на 15-16 грн вище ринкової, на цю суму вони самі інвестують в облігаціі, це і буде заробітком. але то не точно)
-
ukr0014959
-
-
- Повідомлень: 534
- З нами з: 05.01.16
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 15 жов, 2025 18:12
moveton написав: edgar_po написав:
Але щоб перейти з Привату до ІКУ треба комісію заплатити.
Нужно. Но комиссия за перевод бумаг фиксирована за ISIN. С определенного объёма должно окупаться. Причём не особенно большого: комис там около пары сотен грн всего.
ICU гарантує такий викуп тільки в бумаг, які куплени в нього
-
ukr0014959
-
-
- Повідомлень: 534
- З нами з: 05.01.16
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 15 жов, 2025 18:13
ukr0014959 написав: moveton написав: edgar_po написав:
Але щоб перейти з Привату до ІКУ треба комісію заплатити.
Нужно. Но комиссия за перевод бумаг фиксирована за ISIN. С определенного объёма должно окупаться. Причём не особенно большого: комис там около пары сотен грн всего.
ICU гарантує такий викуп тільки в бумаг, які куплени в нього
Ми гарантуємо викуп усіх паперів "Гнучкий ФІКС", придбаних через ICU Trade.
-
ukr0014959
-
-
- Повідомлень: 534
- З нами з: 05.01.16
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 15 жов, 2025 18:17
ukr0014959 написав:
ICU гарантує такий викуп тільки в бумаг, які куплени в нього
Ми гарантуємо викуп усіх паперів "Гнучкий ФІКС", придбаних через ICU Trade.
А раньше вообще никаких не гарантировало. Но обычно покупало.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6035
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 744 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
Додано: Сер 15 жов, 2025 19:54
moveton
ну як спробуєте, маякніть. На 300 паперах можна 6 тис. грн. заробити.
А, фсьо. Не заробите. Заробе тільки ICU.
ICU гарантує такий викуп тільки з бумаг, які куплени в нього.
І за кредитні напряму не заробите, ці папери в Дії відсутні. Лавочку можна закривати.
-
edgar_po
-
-
- Повідомлень: 576
- З нами з: 09.04.16
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 15 жов, 2025 20:12
edgar_po написав:
А, фсьо. Не заробите. Заробе тільки ICU.
ICU гарантує такий викуп тільки з бумаг, які куплени в нього.
Не вижу связи между этими двумя предложениями. ICU гарантирует НЕ покупку этого ISIN, если он переведён из другого ДУ? Где это написано? Пока никто не жаловался, что перевод бумаг из другого ДУ мешает ICU их покупать. Хотя оно всегда было точно так же без гарантии.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6035
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 744 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
Додано: Сер 15 жов, 2025 20:18
moveton написав:
Где это написано?
це прямим текстом написано в умовах акції "Гнучкий ФІКС" на сайті ІКУ. Хоча ви можете з ними посперечатися.
-
edgar_po
-
-
- Повідомлень: 576
- З нами з: 09.04.16
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 15 жов, 2025 20:38
edgar_po написав: moveton написав:
Где это написано?
це прямим текстом написано в умовах акції "Гнучкий ФІКС" на сайті ІКУ. Хоча ви можете з ними посперечатися.
Обновил страницу. Поискал по буква "гарант". Нашёл только:
Ми гарантуємо зворотний викуп паперів, придбаних через ICU Trade
...
Продаж: Коли вирішите забрати кошти, перейдіть у розділ “Торги ➡️ Продаж” та продайте необхідну кількість облігацій за гарантованою ставкою 16,001% YTM
...
У разі зміни умов ми гарантуємо викуп усіх раніше придбаних паперів “Гнучкий ФІКС” за бажанням інвестора.
Про гарантию что-то НЕ покупать не вижу ни слова. Ни в этом документе, ни в других. Так что цитату этого "прямого текста" в студию!
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6035
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 744 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|5221
|
|
|0
|6234
|
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
|
|3
|10508
|
|