Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 18:10

  edgar_po написав:
  moveton написав:
  edgar_po написав:сьогодні, наприклад продаж - 1076,92, а викуп - 1076,91 грн.
Але ж цей же папір в Приваті продають за 1054,66 грн./шт.
в Снсі - 1060,79/1043,79 грн.

Так круто же. Можно прикупить в Привате, продать ICU и несметно заработать уже сейчас.


Але щоб перейти з Привату до ІКУ треба комісію заплатити.

Я думаю вони купили коли було розиіщення: 07.10 та 14.10 у Мінфіну напряму умовно по 1040 грн/шт. і продають пересічному по 1076,91, уже дохід, тому й можно обіцяти такі умови.


але викуплять їх по 1076, думаю що в них ціна на 15-16 грн вище ринкової, на цю суму вони самі інвестують в облігаціі, це і буде заробітком. але то не точно)
1
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 18:12

  moveton написав:
  edgar_po написав:Але щоб перейти з Привату до ІКУ треба комісію заплатити.

Нужно. Но комиссия за перевод бумаг фиксирована за ISIN. С определенного объёма должно окупаться. Причём не особенно большого: комис там около пары сотен грн всего.


ICU гарантує такий викуп тільки в бумаг, які куплени в нього
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 18:13

  ukr0014959 написав:
  moveton написав:
  edgar_po написав:Але щоб перейти з Привату до ІКУ треба комісію заплатити.

Нужно. Но комиссия за перевод бумаг фиксирована за ISIN. С определенного объёма должно окупаться. Причём не особенно большого: комис там около пары сотен грн всего.


ICU гарантує такий викуп тільки в бумаг, які куплени в нього

Ми гарантуємо викуп усіх паперів "Гнучкий ФІКС", придбаних через ICU Trade.
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 18:17

  ukr0014959 написав:ICU гарантує такий викуп тільки в бумаг, які куплени в нього

Ми гарантуємо викуп усіх паперів "Гнучкий ФІКС", придбаних через ICU Trade.

А раньше вообще никаких не гарантировало. Но обычно покупало.
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 19:54

moveton
ну як спробуєте, маякніть. На 300 паперах можна 6 тис. грн. заробити.

А, фсьо. Не заробите. Заробе тільки ICU.

ICU гарантує такий викуп тільки з бумаг, які куплени в нього.

І за кредитні напряму не заробите, ці папери в Дії відсутні. Лавочку можна закривати.
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 20:12

Re: Ринок ОВДП

  edgar_po написав:А, фсьо. Не заробите. Заробе тільки ICU.
ICU гарантує такий викуп тільки з бумаг, які куплени в нього.

Не вижу связи между этими двумя предложениями. ICU гарантирует НЕ покупку этого ISIN, если он переведён из другого ДУ? Где это написано? Пока никто не жаловался, что перевод бумаг из другого ДУ мешает ICU их покупать. Хотя оно всегда было точно так же без гарантии.
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 20:18

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:Где это написано?

це прямим текстом написано в умовах акції "Гнучкий ФІКС" на сайті ІКУ. Хоча ви можете з ними посперечатися.
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 20:38

  edgar_po написав:
  moveton написав:Где это написано?

це прямим текстом написано в умовах акції "Гнучкий ФІКС" на сайті ІКУ. Хоча ви можете з ними посперечатися.

Обновил страницу. Поискал по буква "гарант". Нашёл только:
Ми гарантуємо зворотний викуп паперів, придбаних через ICU Trade
...
Продаж: Коли вирішите забрати кошти, перейдіть у розділ “Торги ➡️ Продаж” та продайте необхідну кількість облігацій за гарантованою ставкою 16,001% YTM
...
У разі зміни умов ми гарантуємо викуп усіх раніше придбаних паперів “Гнучкий ФІКС” за бажанням інвестора.

Про гарантию что-то НЕ покупать не вижу ни слова. Ни в этом документе, ни в других. Так что цитату этого "прямого текста" в студию!
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 21:31

BTC Broker

Отримав від BTC Broker погашення ОВДП UA4000229264 на карту єПідтримка, але чомусь без купона (лише тіло ОВДП).
Раніше вони надсилали виплати двома окремими платежами, майже одночасно.
Чи варто хвилюватись чи це для них нормально і купон надішлють із затримкою?
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 21:31

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:Ни в этом документе, ни в других. Так что цитату этого "прямого текста" в студию!

так ви самі вирішуйте, потім нам розповісте, як ви куплені у Привата папери всучили ІКУ. Як на мене то тут https://online.icu/flexible-fix-from-icu/ написано, що все це дійство лише для акції "Гнучкий ФІКС" (не розповсюджується на приватовські папери). Я ж вас не до чого не спонукаю, лише мої думки.
