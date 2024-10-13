edgar_po написав:А, фсьо. Не заробите. Заробе тільки ICU. ICU гарантує такий викуп тільки з бумаг, які куплени в нього.
Не вижу связи между этими двумя предложениями. ICU гарантирует НЕ покупку этого ISIN, если он переведён из другого ДУ? Где это написано? Пока никто не жаловался, что перевод бумаг из другого ДУ мешает ICU их покупать. Хотя оно всегда было точно так же без гарантии.
це прямим текстом написано в умовах акції "Гнучкий ФІКС" на сайті ІКУ. Хоча ви можете з ними посперечатися.
Обновил страницу. Поискал по буква "гарант". Нашёл только:
Ми гарантуємо зворотний викуп паперів, придбаних через ICU Trade ... Продаж: Коли вирішите забрати кошти, перейдіть у розділ “Торги ➡️ Продаж” та продайте необхідну кількість облігацій за гарантованою ставкою 16,001% YTM ... У разі зміни умов ми гарантуємо викуп усіх раніше придбаних паперів “Гнучкий ФІКС” за бажанням інвестора.
Про гарантию что-то НЕ покупать не вижу ни слова. Ни в этом документе, ни в других. Так что цитату этого "прямого текста" в студию!
Отримав від BTC Broker погашення ОВДП UA4000229264 на карту єПідтримка, але чомусь без купона (лише тіло ОВДП). Раніше вони надсилали виплати двома окремими платежами, майже одночасно. Чи варто хвилюватись чи це для них нормально і купон надішлють із затримкою?
так ви самі вирішуйте, потім нам розповісте, як ви куплені у Привата папери всучили ІКУ. Як на мене то тут https://online.icu/flexible-fix-from-icu/ написано, що все це дійство лише для акції "Гнучкий ФІКС" (не розповсюджується на приватовські папери). Я ж вас не до чого не спонукаю, лише мої думки.