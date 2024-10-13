|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 15 жов, 2025 21:33
Важливо:
Зазначена проста дохідність не передбачає реінвестицію всіх проміжних купонних виплат під 16% YTM і може незначно коливатися залежно від точної дати входу та виходу з інвестиції.
ICU залишає за собою право змінювати умови продукту, про що клієнти будуть повідомлені завчасно. У разі зміни умов ми гарантуємо викуп усіх раніше придбаних паперів “Гнучкий ФІКС” за бажанням інвестора.
edgar_po
Повідомлень: 579
З нами з: 09.04.16
Подякував: 46 раз.
Подякували: 160 раз.
Профіль
Додано: Сер 15 жов, 2025 21:53
edgar_po написав:
ICU залишає за собою право змінювати умови продукту
ну це з області хто не заховався "я не виноват".
edgar_po
Повідомлень: 579
З нами з: 09.04.16
Подякував: 46 раз.
Подякували: 160 раз.
Профіль
Додано: Сер 15 жов, 2025 21:57
andrey291263 написав:
Отримав від BTC Broker погашення ОВДП UA4000229264 на карту єПідтримка, але чомусь без купона (лише тіло ОВДП).
Раніше вони надсилали виплати двома окремими платежами, майже одночасно.
Чи варто хвилюватись чи це для них нормально і купон надішлють із затримкою?
Не знаю насколько часто такое именно у BTC, но вообще любой ДУ купон от Минфина получает отдельным платежом и, соответственно, может владельцу доставить его в произвольное время. От Сенса даже типично купоны получать с задержкой полчаса-час или больше. В общем, до завтра я бы не волновался. Тем более, раз и раньше было два.
moveton
Повідомлень: 6036
З нами з: 23.03.18
Подякував: 76 раз.
Подякували: 745 раз.
Профіль
