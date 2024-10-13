RSS
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 13:23

Re: Ринок ОВДП

Re: Ринок ОВДП

У мене додаток відкривається, але сесія закрита
serg0475
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 13:29

  serg0475 написав:тільки що придбав через дію -ICU . все швидко пройшло

Що придбали, якщо не секрет?
asti
 
1
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 13:30

  edgar_po написав:
  serg0475 написав:тільки що придбав через дію -ICU . все швидко пройшло

добре хоч так, але додаток так і не працює.


Цікаво вийшло, народ закинув їм бабло і шо тепер)
ukr0014959
 
1
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 13:42

  ukr0014959 написав:
  edgar_po написав:
  serg0475 написав:тільки що придбав через дію -ICU . все швидко пройшло

добре хоч так, але додаток так і не працює.


Цікаво вийшло, народ закинув їм бабло і шо тепер)

Саме так і я "завис", з третього разу нарешті дозвонився, з 12 години обіцяють, що от-от запустять...
VASH
 
1
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 14:04

  VASH написав:
  edgar_po написав:мабуть масово атакували ІКУ, що вони досих пір не відкрили сесію
Досі не відкрилися. Пробував дзвонити, не відповідають...

Это я у них ночью письменно спросил на каких условиях они будут покупать бумаги, переведённые из других ДУ. Видимо, долго были в шоке. Но в 13:35 сами позвонили и ответили устно.
moveton
3
7
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 14:09

  asti написав:
  serg0475 написав:тільки що придбав через дію -ICU . все швидко пройшло

Що придбали, якщо не секрет?

бахчисарай
serg0475
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 14:15

  moveton написав:
  VASH написав:
  edgar_po написав:мабуть масово атакували ІКУ, що вони досих пір не відкрили сесію
Досі не відкрилися. Пробував дзвонити, не відповідають...

Это я у них ночью письменно спросил на каких условиях они будут покупать бумаги, переведённые из других ДУ. Видимо, долго были в шоке. Но в 13:35 сами позвонили и ответили устно.


Обещают восстановиться. "Велике навантаження". Та то видно после анонса ФИКСА в 16% обвалили сервер запросами)))
Ещё и статейка подоспела, где секрет Полишинеля, за который тут иногда до сих пор шикают друг на друга, раскрыт не между строк, а прямо прямым текстом.
https://finance.ua/saving/kupyty-ovdp-v ... e-varianty

Когда начинается такая массовая реклама, я сразу про Лёню Голубкова вспоминаю....
Вон в крипту уже всех позагоняли, стригут теперь без остановки игроманов. С ОВГЗ тишины хочется, а то стало слишком громко.
ВЕСЕЛЬЧАК У
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 14:46

Re: Ринок ОВДП

Re: Ринок ОВДП

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:ОВГЗ тишины хочется, а то стало слишком громко

згоден.
якось боязко стало за цю "пірамідку"...
edgar_po
 
1
