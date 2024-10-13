RSS
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 16:01

  edgar_po написав:
  moveton написав:на каких условиях они будут покупать бумаги, переведённые из других ДУ. Видимо, долго были в шоке. Но в 13:35 сами позвонили и ответили устно.

и что ответили? можно?

Можно и даже по тем же ценам, что и купленные у самого ICU. Но кроме UA4000237424. Его "чужие" теперь покупать не будут. Видимо, про исключение - это секрет, раз они это письменно даже в личку отправить стесняются.
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 16:05

  moveton написав:
  edgar_po написав:
  moveton написав:на каких условиях они будут покупать бумаги, переведённые из других ДУ. Видимо, долго были в шоке. Но в 13:35 сами позвонили и ответили устно.

и что ответили? можно?

Можно и даже по тем же ценам, что и купленные у самого ICU. Но кроме UA4000237424. Его "чужие" теперь покупать не будут. Видимо, про исключение - это секрет, раз они это письменно даже в личку отправить стесняются.


Ех, такий бізнес міг би бути - купляєш у Привата по 17.70 % і продаєш ICU по 16%...
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 16:33

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:Но кроме UA4000237424.

то що вам про це весь вечір писали, ви не сприймали. Сподівалися провернути "аферу" між Приватом та ІКУ. І те що це написано в умовах акції “Гнучкий ФІКС” те ж писали.

Але чомусь ви всерівно робите допис:
"Видимо, про исключение - это секрет, раз они это письменно даже в личку отправить стесняются."

До чого цей допис? Щоб що? Дорікнути ІКУ? Чи себе, що не вмієте читати?
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 16:46

Re: Ринок ОВДП

  edgar_po написав:І те що це написано в умовах акції “Гнучкий ФІКС” те ж писали.

Что там такое написано мне писали, я ж не возражаю. Только оно там не написано. Ни вчера ни сегодня. Поэтому секрет. Могли бы и покупать. Это ничему из условий акции не противоречит. А могли бы и вообще никаких ISIN, кроме этого и купленного у ICU больше не покупать. Это точно так же "написано в умовах акції". Поэтому пришлось уточнять.
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 16:50

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:Это ничему из условий акции не противоречит.

в умовах акції написано, що достроковий викуп паперу буде відбуватися тільки тих, що куплені в ІКУ в період акції, всі інші папери, у т.ч. переведені з Привату будуть погашені в кінці строку - 23.07.2027

Добре, рухаємося далі. Все рівно сайт ІКУ не працює, всі ломанулися за цукерками.
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 16:56

  edgar_po написав:
  moveton написав:Это ничему из условий акции не противоречит.

в умовах акції написано, що достроковий викуп паперу буде відбуватися тільки тих, що куплені в ІКУ в період акції, всі інші папери, у т.ч. переведені з Привату будуть погашені в кінці строку - 23.07.2027

Это уже цитата, которую я просил? Так и не вижу таких слов на https://online.icu/flexible-fix-from-icu/ (и этот сайт пока работает) Может ещё где-то условия есть, не возражаю. Поэтому и просил ткнуть меня носом.
