Ринок ОВДП
Додано: П'ят 17 жов, 2025 15:15
Подскажите с кредовской дебетки по прежнему можно
бесплатно ОВГЗ покупать (за свои)?
Додано: П'ят 17 жов, 2025 16:34
asti написав:
Подскажите с кредовской дебетки по прежнему можно
бесплатно ОВГЗ покупать (за свои)?
Отвечу сам себе - это по-прежнему бесплатно))
Додано: Суб 18 жов, 2025 02:14
moveton написав:
Зверніть увагу на особливі умови торгівлі сьогодні✨:
• Котирування купівлі (включно з придбанням продукту ICU «Гнучкий Фікс») здійснюються за вчорашніми цінами. Це означає, що клієнти, які не змогли здійснити операції вчора, не втрачають своїх відсотків за попередній день.✅
А де новини від ICU берете? Щось не можу знайти ні в Телеграмі на їхньому каналі, ні на сайті. Можете посиланням поділитися, звідки інформацію черпати
