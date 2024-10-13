Ринок ОВДП
Додано: П'ят 17 жов, 2025 15:15
Подскажите с кредовской дебетки по прежнему можно
бесплатно ОВГЗ покупать (за свои)?
asti
Повідомлень: 4566
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 761 раз.
1
Додано: П'ят 17 жов, 2025 16:34
asti написав:
Подскажите с кредовской дебетки по прежнему можно
бесплатно ОВГЗ покупать (за свои)?
Отвечу сам себе - это по-прежнему бесплатно))
asti
Повідомлень: 4566
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 761 раз.
1
Додано: Суб 18 жов, 2025 02:14
moveton написав:
Зверніть увагу на особливі умови торгівлі сьогодні✨:
• Котирування купівлі (включно з придбанням продукту ICU «Гнучкий Фікс») здійснюються за вчорашніми цінами. Це означає, що клієнти, які не змогли здійснити операції вчора, не втрачають своїх відсотків за попередній день.✅
А де новини від ICU берете? Щось не можу знайти ні в Телеграмі на їхньому каналі, ні на сайті. Можете посиланням поділитися, звідки інформацію черпати
ternofond
Повідомлень: 33
З нами з: 25.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
Додано: Суб 18 жов, 2025 03:38
ternofond написав:
А де новини від ICU берете? Щось не можу знайти ні в Телеграмі на їхньому каналі, ні на сайті. Можете посиланням поділитися, звідки інформацію черпати
Эта как раз в ТГ от
их бота
, который об открытии сессии ежедневно извещает. Ну и, собственно,
новостной канал
есть и ссылка на него в подвале
сайта ICU
, но он больше рекламный, чем полезный.
moveton
Повідомлень: 6054
З нами з: 23.03.18
Подякував: 76 раз.
Подякували: 745 раз.
3
7
Додано: Суб 18 жов, 2025 03:57
Дякую, не був підписаний на розсилку їхнього бота, тільки котирування підтягував
ternofond
Повідомлень: 33
З нами з: 25.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
Додано: Нед 19 жов, 2025 14:19
Питання може не зовсім по темі але.... Хто що скаже про ІНЖУР? Чи є досвід роботи? Якщо є якась профільна гілка дайте будь ласка посилання. Всім дякую. Гарного дня.
ihorsic
Повідомлень: 1453
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 76 раз.
Додано: Нед 19 жов, 2025 14:56
ihorsic написав:
Питання може не зовсім по темі але.... Хто що скаже про ІНЖУР? Чи є досвід роботи? Якщо є якась профільна гілка дайте будь ласка посилання. Всім дякую. Гарного дня.
Вас цікавить ІНЖУР як брокер по ОВДП чи той ІНЖУР, який скуштував нещодавно "гороховий супчик з лимонним присмаком"? По ОВДП ставки у них ринкові, спред 0.40-0.50 п.п.
Navegantes
Повідомлень: 482
З нами з: 22.02.23
Подякував: 13 раз.
Подякували: 130 раз.
1
1
Додано: Нед 19 жов, 2025 17:50
В когось ICU Trade працює? В мене помилка авторизації, невірний логін чи пароль
ternofond
Повідомлень: 33
З нами з: 25.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
Додано: Нед 19 жов, 2025 17:54
Navegantes написав: ihorsic написав:
Питання може не зовсім по темі але.... Хто що скаже про ІНЖУР? Чи є досвід роботи? Якщо є якась профільна гілка дайте будь ласка посилання. Всім дякую. Гарного дня.
Вас цікавить ІНЖУР як брокер по ОВДП чи той ІНЖУР, який скуштував нещодавно "гороховий супчик з лимонним присмаком"? По ОВДП ставки у них ринкові, спред 0.40-0.50 п.п.
Цікавить ІНЖУР як інвестиція в енергетику та нерухомість.
ihorsic
Повідомлень: 1453
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 76 раз.
Додано: Нед 19 жов, 2025 18:43
Хто знає, якщо сьогодні поповнити ІСУ через портмоне, гроші на рахунку будуть вже завтра?
ukr0014959
Повідомлень: 539
З нами з: 05.01.16
Подякував: 20 раз.
Подякували: 24 раз.
1
