RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 996997998999>
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 15:15

Подскажите с кредовской дебетки по прежнему можно
бесплатно ОВГЗ покупать (за свои)?
asti
 
Повідомлень: 4566
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 16:34

  asti написав:Подскажите с кредовской дебетки по прежнему можно
бесплатно ОВГЗ покупать (за свои)?
Отвечу сам себе - это по-прежнему бесплатно))
asti
 
Повідомлень: 4566
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 02:14

  moveton написав:
Зверніть увагу на особливі умови торгівлі сьогодні✨:

• Котирування купівлі (включно з придбанням продукту ICU «Гнучкий Фікс») здійснюються за вчорашніми цінами. Це означає, що клієнти, які не змогли здійснити операції вчора, не втрачають своїх відсотків за попередній день.✅


А де новини від ICU берете? Щось не можу знайти ні в Телеграмі на їхньому каналі, ні на сайті. Можете посиланням поділитися, звідки інформацію черпати
ternofond
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33
З нами з: 25.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 03:38

  ternofond написав:А де новини від ICU берете? Щось не можу знайти ні в Телеграмі на їхньому каналі, ні на сайті. Можете посиланням поділитися, звідки інформацію черпати

Эта как раз в ТГ от их бота, который об открытии сессии ежедневно извещает. Ну и, собственно, новостной канал есть и ссылка на него в подвале сайта ICU, но он больше рекламный, чем полезный.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6054
З нами з: 23.03.18
Подякував: 76 раз.
Подякували: 745 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 03:57

Re: Ринок ОВДП

Дякую, не був підписаний на розсилку їхнього бота, тільки котирування підтягував
ternofond
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33
З нами з: 25.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 14:19

Re: Ринок ОВДП

Питання може не зовсім по темі але.... Хто що скаже про ІНЖУР? Чи є досвід роботи? Якщо є якась профільна гілка дайте будь ласка посилання. Всім дякую. Гарного дня.
ihorsic
 
Повідомлень: 1453
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 14:56

  ihorsic написав:Питання може не зовсім по темі але.... Хто що скаже про ІНЖУР? Чи є досвід роботи? Якщо є якась профільна гілка дайте будь ласка посилання. Всім дякую. Гарного дня.


Вас цікавить ІНЖУР як брокер по ОВДП чи той ІНЖУР, який скуштував нещодавно "гороховий супчик з лимонним присмаком"? По ОВДП ставки у них ринкові, спред 0.40-0.50 п.п.
Navegantes
 
Повідомлень: 482
З нами з: 22.02.23
Подякував: 13 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 17:50

Re: Ринок ОВДП

В когось ICU Trade працює? В мене помилка авторизації, невірний логін чи пароль
ternofond
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33
З нами з: 25.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 17:54

  Navegantes написав:
  ihorsic написав:Питання може не зовсім по темі але.... Хто що скаже про ІНЖУР? Чи є досвід роботи? Якщо є якась профільна гілка дайте будь ласка посилання. Всім дякую. Гарного дня.


Вас цікавить ІНЖУР як брокер по ОВДП чи той ІНЖУР, який скуштував нещодавно "гороховий супчик з лимонним присмаком"? По ОВДП ставки у них ринкові, спред 0.40-0.50 п.п.

Цікавить ІНЖУР як інвестиція в енергетику та нерухомість.
ihorsic
 
Повідомлень: 1453
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 18:43

Хто знає, якщо сьогодні поповнити ІСУ через портмоне, гроші на рахунку будуть вже завтра?
ukr0014959
 
Повідомлень: 539
З нами з: 05.01.16
Подякував: 20 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 996997998999>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 14:38
2 6005
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 жов, 2025 17:10
moveton
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 23:38
0 6747
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 13:40
3 11204
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 19:19
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9981)
19.10.2025 18:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.