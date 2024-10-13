|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 19 жов, 2025 18:45
moveton написав: ukr0014959 написав:
Ага бонус блін, в мене на рахунку було 80К, вчора черезз дію купив облігацій в них на 22К, захожу сьогодні в акаунт і бачу що заблоковано 44К, доступно 58 замість 80. Ото бонус
Под приятным, видимо, имелся в виду:
А блокировать странные суммы на брокерском счету от покупки в Дие - это в ICU и в другие дни норма. Потом разблокируют. Дня через три. Или неделю.
А тут не можу не відмітити співробітників ІСУ, цілий день вони були зі мною на зв'язку і врешті решт питання вирішили. Приємно здивований.
-
ukr0014959
-
-
- Повідомлень: 541
- З нами з: 05.01.16
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 19 жов, 2025 19:51
ihorsic написав: Navegantes написав: ihorsic написав:
Питання може не зовсім по темі але.... Хто що скаже про ІНЖУР? Чи є досвід роботи? Якщо є якась профільна гілка дайте будь ласка посилання. Всім дякую. Гарного дня.
Вас цікавить ІНЖУР як брокер по ОВДП чи той ІНЖУР, який скуштував нещодавно "гороховий супчик з лимонним присмаком"? По ОВДП ставки у них ринкові, спред 0.40-0.50 п.п.
Цікавить ІНЖУР як інвестиція в енергетику та нерухомість.
Раджу почитати аудиторські звіти за 2024 для ПІФ "Інжур Енерджі" та ТОВ "Інжур". Це нудне "чтиво", але дуже допомагає при прийнятті інвестиційних рішень.
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 483
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 19 жов, 2025 21:16
ukr0014959 написав:
Хто знає, якщо сьогодні поповнити ІСУ через портмоне, гроші на рахунку будуть вже завтра?
Так.Зранку
-
Вадимка
-
-
- Повідомлень: 473
- З нами з: 13.01.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 19 жов, 2025 21:19
Вадимка написав: ukr0014959 написав:
Хто знає, якщо сьогодні поповнити ІСУ через портмоне, гроші на рахунку будуть вже завтра?
Так.Зранку[/quote
Дякую, залишилось щоб той ісу запрацював(
-
ukr0014959
-
-
- Повідомлень: 541
- З нами з: 05.01.16
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 19 жов, 2025 23:07
ukr0014959 написав: Вадимка написав: ukr0014959 написав:
Хто знає, якщо сьогодні поповнити ІСУ через портмоне, гроші на рахунку будуть вже завтра?
Так.Зранку[/quote
Дякую, залишилось щоб той ісу запрацював(
Так.Тепер смс не приходить.
-
Вадимка
-
-
- Повідомлень: 473
- З нами з: 13.01.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 20 жов, 2025 08:54
Дякую, залишилось щоб той ісу запрацював([/quote]
Так.Тепер смс не приходить.[/quote]
небезпечна та ICU, якщо хочеш достроково погасити може бути халепа.
-
ukr0014959
-
-
- Повідомлень: 541
- З нами з: 05.01.16
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 20 жов, 2025 15:40
ihorsic написав:
Питання може не зовсім по темі але.... Хто що скаже про ІНЖУР? Чи є досвід роботи? Якщо є якась профільна гілка дайте будь ласка посилання. Всім дякую. Гарного дня.
Добрий день, шановний ihorsic!ІнжурУ каталозі InvestMarket
є пропозиції від Inzhur
З повагою,
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 5184
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1160 раз.
- Подякували: 2062 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrey291263
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|6161
|
|
|0
|6904
|
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
|
|3
|11433
|
|