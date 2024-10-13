ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Не могу понять, как ИСУ насчитало YTM 16% по Гибкому фиксу. Цена сегодня 1079,11 грн. Номинал 1000 грн. Годовой купон 171 грн. Осталось 2 периода выплат. Итого получаем: (171 + (1000 - 1079,11)/2) / ((1000 + 1079,11)/2)) = 12,6 %.
Не понял откуда такой расчёт взялся. YTM вообще не тривиально считается и аналитического решения его уравнение не имеет. Если известен проспект выплат (я не нашёл, но, как минимум, пишут, что выплаты раз в полгода, а не в год), то можно в точности перепровериться по калькулятору. Я вижу, что табличка mustbe тоже показывает 16% YTM, так что думаю, что ошибки нет.