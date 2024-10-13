RSS
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 08:40

Re: Ринок ОВДП

Re: Ринок ОВДП

ICU вчергове з ночі "висить"...
VASH
 
Повідомлень: 752
З нами з: 26.10.09
Подякував: 152 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 09:24

  VASH написав:ICU вчергове з ночі "висить"...

Вже працює
VASH
 
Повідомлень: 752
З нами з: 26.10.09
Подякував: 152 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 10:15

А в ICU 400K тотал ліміт, чи в місяць/квартал?
ukr0014959
 
Повідомлень: 544
З нами з: 05.01.16
Подякував: 21 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
 
1
