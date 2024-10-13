RSS
Ринок ОВДП
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 08:40

Re: Ринок ОВДП

ICU вчергове з ночі "висить"...
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 09:24

  VASH написав:ICU вчергове з ночі "висить"...

Вже працює
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 10:15

А в ICU 400K тотал ліміт, чи в місяць/квартал?
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 13:05

  ukr0014959 написав:А в ICU 400K тотал ліміт, чи в місяць/квартал?

там 400к лимит - это не про оборот, а про одновременное наличие у вас внутри ИКУ на счетах бумаг и денег на эту сумму. То есть если у вас погасились бумаги или вы продали бумаги - но при этом ваши вложения в ИКУ по сути не поменялись - на лимит это никак не повлияло. При выводе средств - сума задействованного лимита уменьшилась - и можно на эту сумму пополнить счет опять. Если у вас суммарно бумаги и деньги на счетах в ИКУ уже есть на сумму 400К, то пока вы не предоставите доки подтверждающие источники, то вы не сможете дополнительно еще внести деньги чтобы использовать их для инвестиций (вангую, что возможно деньги примут но купить бумаги скорее всего не дадут).
Кстате по мере получения дохода от инвестирования (получения вами выплат дохода по бумагам в ИКУ) - ваш лимит в 400к автоматически увеличивается на сумму этого дохода. Общий лимит на сейчас можно посмотреть в ИКУ
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 13:49

  WallNutPen написав:
  ukr0014959 написав:А в ICU 400K тотал ліміт, чи в місяць/квартал?

там 400к лимит - это не про оборот, а про одновременное наличие у вас внутри ИКУ на счетах бумаг и денег на эту сумму. То есть если у вас погасились бумаги или вы продали бумаги - но при этом ваши вложения в ИКУ по сути не поменялись - на лимит это никак не повлияло. При выводе средств - сума задействованного лимита уменьшилась - и можно на эту сумму пополнить счет опять. Если у вас суммарно бумаги и деньги на счетах в ИКУ уже есть на сумму 400К, то пока вы не предоставите доки подтверждающие источники, то вы не сможете дополнительно еще внести деньги чтобы использовать их для инвестиций (вангую, что возможно деньги примут но купить бумаги скорее всего не дадут).
Кстате по мере получения дохода от инвестирования (получения вами выплат дохода по бумагам в ИКУ) - ваш лимит в 400к автоматически увеличивается на сумму этого дохода. Общий лимит на сейчас можно посмотреть в ИКУ


Дякую, все досить зрозуміло
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 07:08

Re: Ринок ОВДП

Приват обдзвонює та агітує купляти ОВДП. А це трохи лякає.
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 09:16

  Ой+ написав:Приват обдзвонює та агітує купляти ОВДП. А це трохи лякає.


просто денег нет


мінфіну потрібні кошти, вони просять банки допомогти з агітацією населення

лячно буде, якщо з мінфіну будуть дзвонити (агітувати)
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 09:17

  Ой+ написав:Приват обдзвонює та агітує купляти ОВДП. А це трохи лякає.

Причем делает это под соусом: "Вы у нас раньше покупали, была недавно выплата, не хотите ли купить еще?". На встречный вопрос: "А ниче, что я еще в прошлом месяце у вас же практически всю сумму все в ОГВЗ и переразместил?" - Отвечают: "Да? Ну мы вам в аппку ссыль на десктопный п24 на всякий случай скинем вдруг вы еще захотите разместиться, ведь в аппке это сделать не возможно" - просто сюр какой-то :mrgreen: :twisted:
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 09:41

  Ой+ написав:Приват обдзвонює та агітує купляти ОВДП. А це трохи лякає.

Нехай роблять спец. пільговий період, або починають продавати через Оплату Частинами :D

P.S. НБУ треба терміново взятися за банки, що прикрили злив КЛ на користь держави, а не копійки перейменовувати.
