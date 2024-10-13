RSS
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #1001
Чет 06 лис, 2025 16:56

А таблицы на это дело еще нет?

Сабж
Чет 06 лис, 2025 17:02

  M-A-X написав:Сабж

На то, что даже частями публично рассказывать не комильфо? Наверное, есть приватно у некоторых любителей этого дела.
Чет 06 лис, 2025 17:14

  moveton написав:
  M-A-X написав:Сабж

На то, что даже частями публично рассказывать не комильфо? Наверное, есть приватно у некоторых любителей этого дела.

Эта тема с определенного момента чуть менее, чем полностью об этом.
Ну и некоторые банки банки сами рекламируют это.
Чет 06 лис, 2025 17:44

Re: Ринок ОВДП

  M-A-X написав:Эта тема с определенного момента чуть менее, чем полностью об этом.

Перемежаемая шиканием, что не надо об этом :mrgreen:

  M-A-X написав:Ну и некоторые банки банки сами рекламируют это.

Точнее, целый один. Ну можно сделать публичную таблицу из одной строчки. Или даже больше: с добавлением тех банков, у которых за 6211 комис в тарифах прописан и, я надеюсь, за это разглашение возмущаться будут уже не так громко. Сильно нужна?
Чет 06 лис, 2025 18:13

  moveton написав:Сильно нужна?

Я не для себя.
