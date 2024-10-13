|
Ринок ОВДП
Додано: Чет 06 лис, 2025 16:56
Сабж
Додано: Чет 06 лис, 2025 17:02
M-A-X написав:
Сабж
На то, что даже частями публично рассказывать не комильфо? Наверное, есть приватно у некоторых любителей этого дела.
Додано: Чет 06 лис, 2025 17:14
moveton написав: M-A-X написав:
Сабж
На то, что даже частями публично рассказывать не комильфо? Наверное, есть приватно у некоторых любителей этого дела.
Эта тема с определенного момента чуть менее, чем полностью об этом.
Ну и некоторые банки банки сами рекламируют это.
Додано: Чет 06 лис, 2025 17:44
M-A-X написав:
Эта тема с определенного момента чуть менее, чем полностью об этом.
Перемежаемая шиканием, что не надо об этом
M-A-X написав:
Ну и некоторые банки банки сами рекламируют это.
Точнее, целый один. Ну можно сделать публичную таблицу из одной строчки. Или даже больше: с добавлением тех банков, у которых за 6211 комис в тарифах прописан и, я надеюсь, за это разглашение возмущаться будут уже не так громко. Сильно нужна?
Додано: Чет 06 лис, 2025 18:13
moveton написав:
Сильно нужна?
Я не для себя.
Додано: Чет 06 лис, 2025 22:07
В какое время Сенс меняет цены по ОВДП?
