Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 10 лис, 2025 09:25
Navegantes написав: 1finanсier написав:
Панове, підкажіть, коли зазвичай Приват змінює ціни на ОВДП?
Після 13.00 починає діяти ціна наступного дня.
А так Приват пише "Всі котирування є індикативними та можуть змінюватися протягом дня"
Дякую за відповідь
1finanсier
- Повідомлень: 1089
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 379 раз.
- Подякували: 71 раз.
