Navegantes написав:
Відкривається сесія, продаєте папери і подаєте заявку на вивід. Після 17.00 кошти надходять. У мене ще жодного разу не було інакше; навіть продаючи після обіду (до 15.00), отримував кошти того ж дня. Були відгуки про зарахування на наступний день і навіть пізніше, тому можете продати напередодні задля перестрахування
Вы сейчас наобещаете, а завтра претензии будут к вам.
По регламенту, ICU обязуется вывести средства по распоряжению клиента протягом трьох робочих днів.
Хотя, как правило, около 17:40 деньги появляются на карте, но у меня лично был опыт - 17:40 следующего дня, а у кого-то "в. понедельник по распоряжению клиента за четверг".
Если это погашение кредитки - ой как дорого ошибиться на 2 рабочих дня.