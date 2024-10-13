|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 14 лис, 2025 23:49
Navegantes написав: Алексей77 написав:
То есть риск того что при подаче заявки на продажу в этот день после начала сессии деньги не поступят на счёт день в день? Надо подавать на продажу вчерашним днём во время сессии? Чтобы деньги появились на следующий день на карте?
Відкривається сесія, продаєте папери і подаєте заявку на вивід. Після 17.00 кошти надходять. У мене ще жодного разу не було інакше; навіть продаючи після обіду (до 15.00), отримував кошти того ж дня. Були відгуки про зарахування на наступний день і навіть пізніше, тому можете продати напередодні задля перестрахування
Вы сейчас наобещаете, а завтра претензии будут к вам.
По регламенту, ICU обязуется вывести средства по распоряжению клиента протягом трьох робочих днів.
Хотя, как правило, около 17:40 деньги появляются на карте, но у меня лично был опыт - 17:40 следующего дня, а у кого-то "в. понедельник по распоряжению клиента за четверг".
Если это погашение кредитки - ой как дорого ошибиться на 2 рабочих дня.
-
Додано: Суб 15 лис, 2025 00:41
asti написав:
У Дії з'явився новий партнер з продажу військових ОВДП - Універ. Хтось вже тестив цю кантору?
Тестил на ОЗДП. Оказался неналежним утримувачем облігацій. Возможно поэтому на них зол. Торгуют мусорными облигациями (ассетфинс и иже с ними - задолженность многократно превышает собственный капитал компании, как по мне непрофессиональный инвестор не может иметь доступ к подобным инструментам).
Из минусов:
Приложение слабенькое. Лучше все делать через кабинет инвестора (на сайте компании).
Короткий опердень (боюсь обмануть, но, по-моему, до 14:00). Цены при этом меняют в 13:30.
Цену выкупа ЦП вы можете узнать лишь после покупки - если у вас в портфеле нет таких бумаг, то и знать почем возможен выкуп вам не обязательно. По UA4000235782 (29.11.28) спред 12,48 грн. По краткосрочным не скажу.
Деньги за проданные бумаги поступают на брокерский счет на следующий день.
Вывод денег, вроде бы, еще один дееь (суммарно 2 дня с момента продажи до поступления на банковский счет).
Ну и одна гривна за любую операцию (покупки/продажи ЦП) через кабинет. Хоть это уже мелочь.
СМС при покупке/продаже не ждите, сразу проверяйте мыло.
Додано: Суб 15 лис, 2025 20:00
busypit написав:
Короткий опердень (боюсь обмануть, но, по-моему, до 14:00). Цены при этом меняют в 13:30.
До 16.00 опердень, тоді ж і ціна змінюється.
busypit написав:
Вывод денег, вроде бы, еще один дееь (суммарно 2 дня с момента продажи до поступления на банковский счет).
Гроші отримую на рахунок в день подачі заявки.
1
1
Додано: Суб 15 лис, 2025 20:03
Де ви побачили обіцянки? Все описано з власного досвіду.
