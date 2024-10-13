Додано: Нед 16 лис, 2025 10:19

busypit написав: Navegantes написав: Navegantes написав:

Слова "обіцяю" действительно вы не использовали. Извините ))

А когда, простите, после такого однозначного вашего безальтернативного досвіду, человек попадет на деньги, вы так же скажете "де ви бачили обіцянки"?

Вы гарантируете, что цены ежедневно меняются не с 15:30, или лишь делитесь "власним досвідом"? Команда Універ-капітала утверждает, что таки с 15:30 уже меняют потихоньку цены.

Ах да, в тот дееь отправил за 2 ч 15 минут до окончания рабочего дня деньги на свой брокерский счет через счет Универе в Кредобанке.

Ах да, в тот дееь отправил за 2 ч 15 минут до окончания рабочего дня деньги на свой брокерский счет через счет Универе в Кредобанке.

Обещанные брокером "пополнение за два часа" не вышло, ничем помочь не могут, да и цены уже совсем не те. Через Приват вроде таки в течении часа пополняют, но гарантии не даст никто.

Ви назвали мій досвід "безальтернативним". Що ви мали на увазі? Все що я пишу на даному форумі побудовано на власному досвіді. Я не заглиблююсь у теорію. У вас також є власний досвід, ви ним ділитесь, як і інші учасники форуму; люди читають форум, задають питання, отримують відповіді і приймаютьрішення. "Человек попадет на деньги" - це буде його власний досвід. Якщо він вирішить у даному випадку звинуватити мене в цьому, це виглядатиме мʼяко кажучи трохи непрофесійно. Якщо є побоювання стосовно термінів зарахування коштів - ок, зробіть тестову продажу 1 облігації з виводом коштів і подивіться коли їх буде зараховано. Це звичайно не гарантує, що наступні виводи будуть абсолютно ідентичними по термінам. Я десятки разів продавав достроково в ICU з виводом коштів і зарахування відбувалося завжди в цей же день. Так, регламент ICU говорить про три робочі дні. Можна за орієнтир брати регламент. Хто як бажає.Тепер стосовно Універу, як я можу щось гарантувати? Більшість моїх покупок в Універі відбувалася в першій половині дня, а ті купівлі, що відбувалися ближче до кінця опердня, йшли по цінам поточного дня. Остання така купівля була 24/10 о 15.49. По зарахуванню коштів на брокерський рахунок - згоден, тут у них трохи "солянка". З Райфу, Привату переказував на рахунок Універа в Приваті - 30хв - 1 год і гроші на моєму брокерському рахунку, з Сенсу - до 2-х годин, іноді і довше. Я не переймаюся ціною "сьогодні"/"завтра". Вона змінюється на кілька десятків копійок. Не встиг купити сьогодні, що ж, придбаю завтра.