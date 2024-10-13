|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 20 лис, 2025 18:15
Виплатив і приват, але купляти нові щось не тягне.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 7168
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 1135 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
Додано: П'ят 21 лис, 2025 07:35
VASH написав: VASH написав:Всюдиносапхайчик
Шось не бачу (а ні на головній сторінці, а ні "ще сервіси"?
Оновив застосунок П24 - з"явилося
Краще б Приват нічого не оновлював! Нова веб версія жахлива. Раніше я бачив скільки і яких паперів у мене в портфелі і одразу було видно ціну за який цей папір можна продати, а тепер воно показує мені обліги у тому порядку в якому вони куплялися, вказує тільки номер паперу, а дати погашення і ціни продажу немає - максимально незручно!
😡😡😡
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4568
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 761 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 21 лис, 2025 08:05
asti написав: VASH написав: VASH написав:Всюдиносапхайчик
Шось не бачу (а ні на головній сторінці, а ні "ще сервіси"?
Оновив застосунок П24 - з"явилося
Краще б Приват нічого не оновлював! Нова веб версія жахлива. Раніше я бачив скільки і яких паперів у мене в портфелі і одразу було видно ціну за який цей папір можна продати, а тепер воно показує мені обліги у тому порядку в якому вони куплялися, вказує тільки номер паперу, а дати погашення і ціни продажу немає - максимально незручно!
😡😡😡
Додалося кілька зайвих кліків. Тепер щоб дізнатися ціну продажі треба зайти в папір, натиснути "Продати" і там вже відображається ціна/дохідність продажу.
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 510
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|8480
|
|
|0
|9028
|
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
|
|3
|13796
|
|