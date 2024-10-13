|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 23 лис, 2025 21:23
Bolt написав: Navegantes написав: Bolt написав:
В перших числах грудня будуть якись первинні розміщення ОВГЗ? Хочу попробувати за кредитні через Приват 24 трохи прикупити на пробу.
У Приват24 немає доступу до первинних розміщень
Вторинні не так вигідні бо вони купляються, дорожче ніж первинні.
Це зрозуміло. Первинні розміщення доступні преміальним клієнтам, сума від 1 млн грн. Але за свої, не кредитні
Navegantes
Повідомлень: 513
З нами з: 22.02.23
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 140 раз.
Профіль
Додано: Нед 23 лис, 2025 22:52
Navegantes написав: Bolt написав: Navegantes написав:
У Приват24 немає доступу до первинних розміщень
Вторинні не так вигідні бо вони купляються, дорожче ніж первинні.
Це зрозуміло. Первинні розміщення доступні преміальним клієнтам, сума від 1 млн грн. Але за свої, не кредитні
Дивлюсь, є такі на 11 міс під 17% всього по 1002 грн(UA4000237416), можна спробувати.
Bolt
Повідомлень: 3719
З нами з: 09.11.17
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 285 раз.
Профіль
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
Модератор
